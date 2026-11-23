Política

Una nueva confrontación política se desató en Colombia después de que el expresidente Gustavo Petro lanzara fuertes acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella, en respuesta a la solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para suspender su cuenta en la red social X.

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La controversia comenzó el domingo 22 de noviembre de 2026, cuando el Ministerio anunció que había enviado una comunicación formal a la plataforma, al considerar que algunas publicaciones del exmandatario podrían constituir una posible incitación a la violencia.

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Petro rechazó la medida y cuestionó directamente al jefe de Estado. En su respuesta, aseguró que el Gobierno pretende limitar su comunicación con los ciudadanos y lanzó acusaciones contra la legitimidad del actual mandatario.

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“Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia”, escribió el exmandatario a través de su cuenta de X.

La afirmación corresponde a una acusación política de Petro y no demuestra la existencia de fraude electoral ni de conductas delictivas por parte del presidente.

Petro denuncia censura por solicitud del MinTIC

El expresidente también cuestionó la actuación del Ministerio y sostuvo que la petición de suspender su perfil constituye una vulneración a su libertad de expresión.

Según Petro, el Gobierno estaría intentando impedir que sus mensajes lleguen a la ciudadanía, especialmente después de las movilizaciones realizadas en diferentes regiones del país.

En su publicación, el exmandatario aseguró que la solicitud representa un intento de censura y afirmó que continuará defendiendo sus posiciones políticas frente a la administración de Abelardo de la Espriella.

¿Por qué el Gobierno pidió suspender la cuenta de Petro?

La solicitud del MinTIC se originó en una publicación realizada el sábado 21 de noviembre, en la que Petro pidió a los colombianos exigir la renuncia del presidente.

El mensaje estaba acompañado de un video de una intervención que el expresidente realizó el 19 de noviembre durante una manifestación en Cali, donde invitó a los ciudadanos a movilizarse para reclamar la salida del mandatario.

El Ministerio consideró que esas declaraciones podrían representar una incitación a la violencia y cuestionó los llamados del exmandatario contra un Gobierno elegido mediante votación popular.

De acuerdo con el comunicado oficial, la petición fue enviada al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X, con el propósito de solicitar la suspensión de la cuenta @petrogustavo.

La solicitud genera nuevas reacciones políticas

La decisión del Ministerio también provocó cuestionamientos entre integrantes del Pacto Histórico, quienes manifestaron su rechazo a la petición y expresaron preocupación por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.

Entre las voces críticas se encuentran las congresistas Laura Daniela Beltrán e Isabel Vera, quienes cuestionaron que el Gobierno solicite retirar de una plataforma digital la cuenta de un expresidente por sus declaraciones políticas.

Por ahora, no se ha confirmado que X haya aceptado la solicitud del MinTIC ni que la cuenta de Gustavo Petro haya sido suspendida.