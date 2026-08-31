“Petro sigue siendo el presidente”: Isabel Zuleta rechaza llamarlo expresidente

Política

Una nueva controversia política se abrió en Colombia después de conocerse un video de la senadora Isabel Cristina Zuleta, integrante del Pacto Histórico, en el que rechaza que ciudadanos se refieran a Gustavo Petro como expresidente y asegura que, para ella, continúa siendo el presidente del país.

La grabación corresponde a un encuentro de la congresista con comunidades en el sur del departamento del Magdalena, donde Zuleta hizo un llamado a mantener vigente el legado político del mandatario que gobernó Colombia entre 2022 y 2026.

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“Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente”, manifestó la senadora durante su intervención.

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Zuleta sostuvo que aceptar esa denominación significaría, desde su perspectiva política, dejar atrás el proyecto que encabezó Petro durante su paso por la Casa de Nariño.

Las declaraciones fueron más allá de la manera de referirse al exmandatario.

Durante la misma intervención, la congresista puso en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales que llevaron a Abelardo De La Espriella al poder y planteó ante los asistentes que Petro debería seguir siendo considerado presidente.

Zuleta también utilizó una diferenciación entre sectores sociales para explicar su postura, señalando que la denominada “clase popular” tendría a Petro como su referente presidencial, mientras otros sectores respaldarían a De La Espriella.

Sin embargo, esas afirmaciones representan la posición expresada por la senadora y no modifican la situación institucional del país.

El Consejo Nacional Electoral publicó el 24 de junio de 2026 la resolución mediante la cual declaró oficialmente la elección de Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030 y ordenó expedir las respectivas credenciales. Actualmente, Abelardo De La Espriella ejerce como presidente de Colombia y así es reconocido institucionalmente por la Presidencia de la República.

Gustavo Petro, por su parte, terminó su periodo constitucional el 7 de agosto de 2026, por lo que institucionalmente tiene la condición de expresidente.

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales este lunes 31 de agosto y rápidamente generó respuestas desde diferentes sectores políticos.

Entre las reacciones conocidas, algunos dirigentes cuestionaron que una integrante del Congreso ponga en duda públicamente la legitimidad del actual jefe de Estado. Incluso se anunció una solicitud para que la Procuraduría revise las declaraciones de la senadora.

Por otro lado, las palabras de Zuleta también muestran el papel político que Gustavo Petro continúa desempeñando dentro del Pacto Histórico después de dejar la Presidencia.

El exmandatario ha mantenido una participación activa dentro de su sector político, mientras dirigentes de esa colectividad buscan consolidarse como oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La polémica aparece además pocos días después de que Petro e Iván Cepeda presentaran el denominado “Gabinete por la Vida”, un equipo alternativo integrado por antiguos funcionarios que pretende hacer seguimiento y oposición política a la actual administración.

Las declaraciones de Isabel Zuleta vuelven así a poner sobre la mesa la confrontación entre el petrismo y el nuevo Gobierno, apenas semanas después del cambio de mando presidencial en Colombia.