Deportes

Estudiantes de Bucaramanga hacen historia en el baloncesto colombiano

El talento deportivo de Bucaramanga vuelve a destacarse a nivel nacional. Un grupo de estudiantes del Colegio Franciscano del Virrey Solís se coronó campeón de Colombia en la categoría prejuvenil femenina de baloncesto de los Juegos Intercolegiados 2026, tras una destacada participación en la fase final disputada en Bogotá.

Publicidad

Las jóvenes deportistas santandereanas demostraron su preparación, disciplina y capacidad competitiva al superar a diferentes instituciones educativas del país, consiguiendo el título nacional y asegurando su participación en los próximos Juegos Sudamericanos Escolares, que se realizarán en Guayaquil, Ecuador.

Publicidad

La competencia nacional se desarrolló entre el 13 y el 17 de noviembre en la Unidad Deportiva El Salitre, escenario donde el conjunto bumangués logró imponerse sin conocer la derrota y ratificó su protagonismo en el baloncesto estudiantil colombiano.

Publicidad

Una destacada actuación que terminó con el título nacional

Durante la fase de grupos, las representantes del Colegio Virrey Solís enfrentaron a instituciones que también figuraban entre las mejores del país, incluyendo al Colegio Piaget de Neiva, al Colegio Granada de Antioquia y al Colegio La Salle de Córdoba.

En su primer compromiso, las estudiantes santandereanas derrotaron 53-34 al Colegio Piaget. Posteriormente, superaron 60-55 al Colegio Granada en uno de los encuentros más disputados del campeonato y cerraron la fase de grupos con una contundente victoria 85-21 frente al Colegio La Salle.

En la gran final, el equipo de Bucaramanga se enfrentó a la Institución Educativa Empresarial de Yopal, logrando una victoria por 62-44 que le permitió conquistar el campeonato nacional y celebrar un nuevo logro para el deporte escolar de Santander.

Santander suma 14 títulos nacionales en baloncesto

El equipo estuvo dirigido por el entrenador Carlos Parra Correa, quien destacó la importancia de este resultado para el proceso deportivo que se viene desarrollando desde hace varios años.

De acuerdo con el entrenador, la Escuela Iván Olivares, responsable de la preparación del equipo, completa 14 campeonatos nacionales para Santander y alcanza su sexto título consecutivo, consolidando una trayectoria de resultados destacados en el baloncesto estudiantil.

Este nuevo triunfo también representa un reconocimiento al esfuerzo de las estudiantes, quienes han logrado combinar sus responsabilidades académicas con entrenamientos y competencias de alto nivel, contando con el acompañamiento de sus familias y de la institución educativa.

De Bucaramanga a Ecuador: el próximo desafío será internacional

Tras conquistar el campeonato colombiano, las estudiantes del Colegio Franciscano del Virrey Solís se preparan para asumir un nuevo reto deportivo, esta vez representando oficialmente al país en los Juegos Sudamericanos Escolares.

Según la programación anunciada por la institución, las campeonas viajarán el próximo 29 de noviembre a Bogotá, donde recibirán la bandera de Colombia antes de partir, el 30 de noviembre, hacia Guayaquil, Ecuador.

La competencia internacional se extenderá hasta el 7 de diciembre y reunirá a delegaciones escolares de diferentes países sudamericanos, ofreciendo a las jóvenes una nueva oportunidad para demostrar su talento en el baloncesto.

Con este resultado, Bucaramanga y Santander vuelven a posicionarse como referentes del deporte formativo en Colombia, mientras las estudiantes se preparan para llevar los colores nacionales a una competencia internacional en la que buscarán continuar escribiendo una historia de triunfos.