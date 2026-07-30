Petro cerrará su agenda internacional con una polémica visita a Cuba

Política

El presidente Gustavo Petro viajará este viernes 31 de julio a Cuba para cumplir la que sería su última visita internacional como jefe de Estado, antes de finalizar su mandato el próximo 7 de agosto.

La estadía tendrá una duración aproximada de 48 horas e incluirá una reunión en La Habana con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Durante el encuentro, Petro expresará su respaldo al pueblo de la isla frente a la crisis económica y social que atraviesa, además de abordar asuntos relacionados con la relación bilateral.

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El viaje se confirmó después de que el mandatario cancelara una agenda prevista en Estados Unidos. Petro explicó que decidió reemplazar ese destino por Cuba, país que calificó como fundamental para la soberanía nacional y la defensa de la vida en el Caribe.

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La visita ocurre en medio de la transición presidencial y representa un gesto político frente a las profundas diferencias que existen entre el Gobierno saliente y el entrante sobre el manejo de las relaciones internacionales.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que una vez asuma el poder romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, países que calificó como “tiranías”. También informó que cerrará varias embajadas como parte de una reorganización del servicio exterior colombiano.

Desde La Habana rechazaron el anuncio del mandatario electo y advirtieron que una ruptura afectaría los vínculos históricos entre ambos países. Cuba ha desempeñado un papel relevante como sede y acompañante de diferentes procesos de paz adelantados por Colombia.

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El viaje de Petro se producirá apenas una semana antes de la posesión del nuevo Gobierno y cerrará una política exterior caracterizada por su acercamiento a Cuba y otros gobiernos latinoamericanos con los que De La Espriella ha anunciado importantes cambios diplomáticos.