Política

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reaccionó este domingo 29 de noviembre a los resultados de las elecciones generales de España con un mensaje en su cuenta de X, en el que celebró el triunfo de la derecha y arremetió contra el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

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En la publicación, el mandatario felicitó al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal, a quien llamó “mi amigo”, por lo que describió como una “victoria contundente de la derecha española”.

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“Felicito a @NunezFeijoo, a mi amigo @Santi_ABASCAL y a sus partidos, el @ppopular y @vox_es, por la victoria contundente de la derecha española. España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de @sanchezcastejon. ¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!” ➜ También puede leer: Gustavo Petro llama “estafador” a Abelardo de la Espriella tras solicitud del MinTIC ›› — Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, en X.

Un primer mensaje que fue borrado

De acuerdo con la agencia EFE, esa publicación reemplazó a un primer mensaje que el jefe de Estado había compartido más temprano, cuando apenas comenzaban a conocerse los datos del escrutinio, en el que aseguraba que “se salvó España”. Ese trino fue eliminado posteriormente.

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Un día antes, el sábado, De la Espriella ya había manifestado su respaldo público a Abascal, al afirmar en la misma red social que España “merecía un presidente como él”.

Así quedaron los resultados en España

Con el 95,02 % de las mesas escrutadas, según los datos recogidos por EFE, el panorama electoral era el siguiente:

Partido Popular (PP): 32,54 % de los votos y 134 escaños.

32,54 % de los votos y 134 escaños. PSOE: 28,88 % de los votos y 115 escaños.

28,88 % de los votos y 115 escaños. Vox: 16,05 % de los votos y 51 escaños.

16,05 % de los votos y 51 escaños. ERC: 11 escaños; Frente Amplio: 10 escaños.

Sumando los dos escaños de Unión del Pueblo Navarro (UPN), aliado del PP en Navarra, el bloque de la derecha alcanzaría 187 diputados, nueve por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Un respaldo abierto a la derecha española

El pronunciamiento del mandatario colombiano, quien asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, confirma su cercanía política con los partidos de derecha en España, en especial con Vox y su líder, Santiago Abascal. Sus duras palabras contra Pedro Sánchez se suman a la reacción de varios líderes internacionales frente al resultado de los comicios del 29 de noviembre.