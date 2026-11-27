Colombia

Un nuevo episodio de tensión política entre el Gobierno Nacional y sectores de oposición se registró este jueves 26 de noviembre de 2026, luego de las declaraciones del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dirigidas al presidente Abelardo de la Espriella.

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Las declaraciones se produjeron durante la presentación del Frente Amplio y Popular por el Tolima, en Ibagué, escenario en el que el exfuncionario se refirió a las advertencias que, según recordó, habría realizado el actual mandatario sobre eventuales procesos judiciales contra integrantes del anterior Gobierno.

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Durante su intervención, Jaramillo manifestó estar dispuesto a enfrentar cualquier requerimiento de la justicia relacionado con su gestión como ministro de Salud durante la administración de Gustavo Petro.

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“Que me capture”, expresó el exministro ante los asistentes al encuentro político, en una declaración dirigida al presidente De la Espriella.

El pronunciamiento del exministro se produce en medio de las diferencias políticas entre el actual Gobierno y sectores de izquierda que respaldaron la administración de Gustavo Petro.

Jaramillo, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud durante parte del anterior Gobierno, fue uno de los principales defensores de la reforma a la salud, una de las iniciativas que mayores debates generó en el Congreso de la República.

La presentación del Frente Amplio y Popular por el Tolima busca articular diferentes sectores políticos de izquierda y progresistas, de cara a las elecciones regionales de 2027.