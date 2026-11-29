Tolima

La tierra no dio tregua en el sur del Tolima este domingo 29 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres sismos con epicentro en el municipio de Chaparral en un lapso de aproximadamente una hora y media, y todos fueron clasificados como de profundidad superficial.

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¿A qué hora tembló en Chaparral?

7:21 a. m.: sismo de magnitud 3,7, profundidad superficial.

sismo de magnitud 3,7, profundidad superficial. 7:58 a. m.: sismo de magnitud 3,8, el más fuerte de la mañana, profundidad superficial.

sismo de magnitud 3,8, el más fuerte de la mañana, profundidad superficial. 8:52 a. m.: sismo de magnitud 2,9, profundidad superficial.

Según reportes de habitantes recogidos por medios regionales, el primero de los movimientos alcanzó a sentirse en Ibagué. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas.

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¿Qué significa que un sismo sea superficial?

En sus boletines, el SGC clasifica como superficiales los sismos que se originan a menos de 30 kilómetros de profundidad. Por ocurrir cerca de la superficie, sus vibraciones suelen percibirse con más intensidad en las zonas cercanas al epicentro, aunque en este caso las magnitudes fueron bajas.

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Chaparral, una zona en observación

Estos temblores se suman a la actividad sísmica que vive el sur del Tolima desde hace varias semanas. El pasado 3 de noviembre, un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral se sintió en varias regiones del país, y el 13 de noviembre un temblor de magnitud 4,2 llevó a evacuar la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. El jueves 26 de noviembre también se registró un movimiento de magnitud 3,1 en la zona.

¿Sintió el temblor? Repórtelo

El SGC invita a quienes percibieron los movimientos a reportarlo en la plataforma Sismos Sentidos, disponible en su página web. Estos testimonios ayudan a conocer cómo se sintieron los eventos en diferentes municipios.

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