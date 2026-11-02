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“Jugaba al tigrito”: Claudia López arremete contra De La Espriella tras atentado

La exalcaldesa de Bogotá cuestionó al mandatario por participar en ejercicios militares en Tolemaida y criticó su política de seguridad y la reforma tributaria.

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“Jugaba al tigrito”: Claudia López arremete contra De La Espriella tras atentado
Claudia López cuestionó al presidente Abelardo De La Espriella por su participación en ejercicios militares en Tolemaida, tras el atentado que dejó cuatro víctimas mortales en Planadas.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, lanzó fuertes críticas contra el presidente Abelardo De La Espriella luego del atentado con explosivos registrado durante la noche del domingo 1 de noviembre en Planadas, Tolima, que dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, y al menos 17 heridos.

A través de su cuenta de X, la dirigente política cuestionó al mandatario por su participación en una jornada de entrenamiento militar en el Fuerte de Tolemaida, ubicado en jurisdicción de Melgar, Tolima, donde realizó ejercicios de tiro con fusil y pistola junto a integrantes de las Fuerzas Militares.

“Mi solidaridad con las familias de Planadas, Tolima, víctimas de un atentado terrorista. Mientras tanto el Presidente jugaba en Melgar al tigrito”, escribió López, en una publicación en la que también cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno nacional.

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La exmandataria distrital no se limitó a criticar las actividades del presidente. También se refirió a la Ley de Rescate Económico, propuesta tributaria presentada por el Gobierno ante el Congreso de la República.

“Payasada en seguridad y atraco con la tributaria. La receta de Abelardo y la derecha: más circo, más impuestos, menos pan”, agregó López, quien acompañó su mensaje con emoticones de payaso.

Durante el fin de semana, De La Espriella visitó el Fuerte Militar de Tolemaida, donde estuvo acompañado por altos mandos de la Fuerza Pública. Allí conoció las capacidades operacionales de diferentes unidades militares y participó en ejercicios de entrenamiento con armas de fuego.

La actividad quedó registrada en un video difundido por el mandatario en sus redes sociales, en el que también expresó su respaldo a los integrantes de las Fuerzas Militares y reiteró su compromiso con la seguridad del país.

Sin embargo, las imágenes generaron cuestionamientos políticos luego de conocerse la magnitud del atentado ocurrido en Planadas, donde una serie de explosiones afectó viviendas, instalaciones cercanas a una base militar y parte de la infraestructura hospitalaria.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó inicialmente cuatro víctimas mortales y solicitó acciones contundentes para garantizar la seguridad de la población. Las autoridades también adelantan investigaciones para establecer la responsabilidad de los grupos armados que operan en la región.

Las declaraciones de Claudia López se producen en medio de la discusión nacional sobre la seguridad y la reforma económica del Gobierno. Por ahora, aunque está documentada la participación del presidente en los ejercicios militares, no se ha establecido que estos se desarrollaran exactamente a la misma hora del atentado, como podría interpretarse de las críticas de la exalcaldesa.

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