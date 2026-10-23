“El imbécil cree que está en una celebración”: Claudia López arremetió contra Abelardo

Política

Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzara fuertes críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella por su visita a Pereira, ciudad que continúa enfrentando las consecuencias del terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, López cuestionó la actitud del mandatario frente a la emergencia y utilizó fuertes expresiones para rechazar lo que considera una celebración en medio de las dificultades que atraviesan cientos de familias afectadas por el desastre natural.

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“El imbécil cree que está en una celebración con su radiecito de juguete”, expresó la exmandataria, quien también hizo referencia al futuro del edificio Invico, una de las construcciones emblemáticas de Pereira que resultó gravemente afectada por el movimiento telúrico.

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En su publicación, Claudia López señaló que la demolición de esta estructura y las afectaciones que todavía enfrenta la capital de Risaralda deberían representar un momento de duelo y reflexión, en lugar de convertirse, según su interpretación, en un escenario de protagonismo político.

Cuestionamientos por las ayudas a los damnificados

La exalcaldesa también lanzó señalamientos sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de Pereira. En su mensaje aseguró que una fundación familiar estaría beneficiándose de las ayudas, una acusación sobre la cual no se han presentado pruebas públicas suficientes que permitan establecer su veracidad.

López cerró sus críticas con la expresión “Firmes con el show”, con la que volvió a cuestionar la manera en que el jefe de Estado ha presentado las acciones de su administración frente a la emergencia.

La controversia se produjo después de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Pereira, realizada el jueves 22 de octubre, durante la cual anunció nuevas medidas para atender a los damnificados y avanzar en la recuperación de viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura educativa.

Entre los anuncios del Gobierno se encuentran recursos por $4.600 millones destinados a apoyar a 920 pequeños empresarios y comerciantes afectados por el terremoto, así como proyectos de recuperación de instituciones educativas y edificaciones que sufrieron daños estructurales.

La demolición del edificio Invico genera preocupación

Uno de los puntos centrales de la discusión es el futuro del edificio Invico, una construcción de 15 pisos ubicada en la avenida Circunvalar de Pereira, que sufrió importantes daños durante el terremoto.

Debido a las afectaciones estructurales, las autoridades tienen prevista su demolición controlada para el próximo 15 de noviembre, procedimiento que requerirá medidas especiales de seguridad por la altura de la edificación y su cercanía con otros inmuebles.

La anunciada intervención ha generado sentimientos encontrados entre los habitantes de Pereira, pues representa la desaparición de una construcción reconocida de la ciudad, pero también hace parte de las acciones destinadas a reducir los riesgos derivados de los daños ocasionados por el sismo.

Mientras tanto, la reconstrucción de Pereira continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades nacionales y locales, especialmente frente a las necesidades de las familias que perdieron sus viviendas y los comerciantes que resultaron afectados.

Las declaraciones de Claudia López reavivaron el debate político sobre la respuesta del Gobierno a la emergencia, el cumplimiento de los compromisos de reconstrucción y la transparencia en la administración de las ayudas destinadas a los damnificados.