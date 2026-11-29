Barranquilla

Un hombre que, al parecer, trabajaba como vigilante perdió la vida en la noche del sábado 28 de noviembre tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el barrio Los Alpes, en Barranquilla.

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El siniestro se presentó en la carrera 42F con calle 84B. Según la información preliminar, la víctima conducía una motocicleta cuando fue arrollada por un vehículo particular.

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La hipótesis de que se trataba de un vigilante surge por su vestimenta: al momento del accidente portaba el uniforme de una empresa de seguridad privada, cuyo nombre no ha sido revelado.

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Murió en el lugar de los hechos

En imágenes difundidas en redes sociales se observa al motociclista tendido sobre la vía, con su casco a un lado, y un automóvil marca BMW con fuertes daños en la parte delantera. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el sitio.

Al lugar llegaron uniformados de la Policía y una ambulancia, mientras varios vecinos del sector se acercaron a observar lo ocurrido.

Investigación en curso

Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima ni las causas que originaron el choque. Tampoco se ha informado sobre la situación del conductor del vehículo involucrado.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

Este caso se suma a otros siniestros viales con motociclistas como víctimas en la ciudad. Según el Departamento de Movilidad y Transporte de Barranquilla, en lo que va de 2026 los motociclistas han estado involucrados en el 62,5 % de los siniestros viales registrados.