El presidente Abelardo De La Espriella propuso este viernes 27 de noviembre estudiar la creación de un «salario solidario» para ampliar la protección social de los trabajadores informales en Colombia. La iniciativa contempla destinar una parte del aumento anual del salario mínimo a ese propósito mediante las cajas de compensación familiar.

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Durante su intervención, De La Espriella no anunció de cuánto sería el aumento del salario mínimo para 2027, ni en pesos ni en porcentaje. Tampoco precisó qué parte del eventual incremento se destinaría al «salario solidario».

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El mandatario presentó la idea en el Encuentro Nacional de Modernización y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar. Allí señaló que la discusión salarial suele centrarse en quienes reciben directamente el aumento del mínimo, mientras millones de trabajadores informales quedan por fuera de ese beneficio.

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Según la fórmula planteada, las cajas de compensación canalizarían los recursos para facilitar el acceso a servicios, formación y orientación laboral. El propósito sería ofrecer a los trabajadores informales herramientas para mejorar sus ingresos y avanzar hacia la formalidad.

De La Espriella planteó que la incorporación al sistema de protección social fuera gradual y que comenzara por quienes viven en condiciones de mayor pobreza. También invitó a las cajas de compensación, los empresarios y los trabajadores a discutir cómo podría funcionar el mecanismo.

El presidente sostuvo que cualquier fórmula debe proteger los derechos salariales y el poder adquisitivo de los trabajadores. El estudio económico y jurídico tendría que definir el origen de los recursos, los criterios para acceder a los apoyos y la forma de sostener el programa a largo plazo.

La propuesta se conoció el mismo día en que se instaló la mesa de concertación del salario mínimo para 2027. En ese espacio, el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales revisan los indicadores económicos y laborales que servirán de base para negociar el ajuste.

Como parte del panorama laboral, el DANE reportó que cerca de 1,13 millones de personas, equivalentes al 4,8 % de la población ocupada, ganaron exactamente un salario mínimo entre enero y septiembre de 2026. En ese mismo periodo, más de la mitad de los ocupados recibió ingresos por debajo de ese monto.