“Córtele las uñas también a su esposa”: la dura pulla de Matador a De La Espriella

Política

Una nueva controversia se desató en las redes sociales luego de que el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, publicara un mensaje dirigido al presidente Abelardo De La Espriella y a su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, en el que volvió a cuestionar el manejo de las donaciones recolectadas para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La publicación, realizada el domingo 1 de noviembre en su cuenta de X, surgió como respuesta a un video compartido por el mandatario en el que aparece cortándole las uñas a su hijo Filippo. En las imágenes, el presidente destacó la importancia de dedicar tiempo a sus hijos, pese a las responsabilidades de su cargo.

Matador aprovechó la escena familiar para lanzar un comentario irónico contra la primera dama. “Presidente Abelardo: muy tierno cortarle las uñas a su hijo, lo felicito”, escribió inicialmente el caricaturista, antes de agregar que el mandatario también debería cortarle las uñas a su esposa, a quien calificó de “uñilarga” al referirse a las ayudas destinadas a los damnificados.

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El comentario reavivó una polémica que comenzó el pasado 11 de octubre, cuando Matador cuestionó públicamente el destino de los recursos recibidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a Ana Lucía Pineda, para atender a las personas afectadas por el movimiento sísmico que golpeó especialmente a Pereira y otras zonas del Eje Cafetero.

Ante los cuestionamientos, la fundación aseguró que cuenta con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones y defendió la legalidad de sus actuaciones. Por su parte, Pineda explicó anteriormente que parte de los recursos recaudados se encuentra reservada para proyectos de reconstrucción de viviendas, en coordinación con constructoras y alcaldías.

La controversia también llegó a instancias judiciales. La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación de oficio por publicaciones anteriores del caricaturista, con el propósito de establecer si sus expresiones contra la primera dama podrían constituir una conducta penalmente relevante.

Aunque Matador ha insistido en cuestionar públicamente el destino de las donaciones, hasta el momento la información consultada no demuestra que Ana Lucía Pineda se haya apropiado de esos recursos. Sus señalamientos corresponden a acusaciones del caricaturista y no a hechos judicialmente establecidos.