Colombia

Colombia comienza a abrirse camino en el competitivo mundo de las redes sociales con PentagraNM, una plataforma digital que quiere convertirse en una alternativa a las grandes aplicaciones internacionales y que ofrece un espacio de interacción basado en principios y valores cristianos.

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Detrás de esta iniciativa está Leví Chavarro, emprendedor colombiano que, junto a su equipo, dedicó cerca de dos años a la planificación y el desarrollo de esta herramienta tecnológica, lanzada oficialmente en marzo de 2026.

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Funciones similares a las de las grandes redes sociales

La aplicación permite a los usuarios compartir fotografías, videos, historias y publicaciones de texto. Además, pueden intercambiar mensajes, seguir cuentas e interactuar con otras personas, con funcionalidades similares a las de las redes sociales tradicionales.

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Una de sus principales diferencias es su enfoque en la construcción de una comunidad digital que promueva el respeto, la fe y los valores familiares, sin dejar de lado el entretenimiento y la creación de contenido.

Más de 100.000 descargas en Google Play

Actualmente, PentagraNM registra más de 100.000 descargas en Google Play, donde tiene una calificación de 4,3 sobre 5, un indicador del interés que ha despertado entre los usuarios durante sus primeros meses de funcionamiento.

La plataforma, cuya empresa tiene domicilio en Villavicencio, Meta, está disponible de manera gratuita para dispositivos Android e iOS, y también cuenta con presencia en internet.

Un proyecto latinoamericano con aspiraciones internacionales

Con esta iniciativa, Colombia busca demostrar que desde Latinoamérica también pueden surgir proyectos tecnológicos con aspiraciones internacionales, en un mercado históricamente dominado por compañías extranjeras.

Ahora, el principal desafío de PentagraNM será consolidar su comunidad, atraer nuevos creadores de contenido y posicionarse entre las alternativas digitales disponibles para millones de usuarios.