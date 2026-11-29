Bucaramanga

Bucaramanga. El Parque de las Mejoras Públicas, uno de los pocos bosques urbanos que sobreviven en la meseta, se prepara para un cambio de fondo. Tras el fallo judicial que ordenó devolverlo al uso de toda la ciudadanía, la Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer cómo pretende recuperarlo y quién se encargaría de administrarlo en adelante.

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La propuesta, contenida en el borrador de un proyecto de acuerdo que será presentado al Concejo Municipal, contempla renovar los senderos y las zonas verdes, modernizar el escenario para eventos y rebautizar el lugar como "Parque Mejoras Públicas de la Familia".

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Una empresa del Estado al frente del parque

El eje del plan es transformar la Sociedad de Mejoras Públicas, creada por el Concejo de Bucaramanga en 1937, en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) del orden municipal, vinculada al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

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La nueva entidad tendría personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Su gerente sería de libre nombramiento del alcalde, y su junta directiva, presidida por el mandatario, la integrarían los secretarios de Hacienda, Infraestructura, Jurídica, Desarrollo Social y Planeación, además del director del Dadep.

Según la iniciativa, la empresa no solo cuidaría el bosque: también podría firmar convenios con el Municipio para el mantenimiento, la arborización y el reverdecimiento de otros parques de la ciudad. En sus primeros años, sin embargo, podría necesitar aportes del presupuesto municipal para funcionar.

Reglas para que el parque siga siendo público

Uno de los puntos que más inquieta a los vecinos es el uso comercial del predio, donde durante años han funcionado restaurantes y locales arrendados a terceros. El borrador fija varios límites:

El bosque no podrá explotarse comercialmente, venderse ni gravarse.

No se permitirán arriendos que restrinjan el uso o el libre tránsito de los visitantes.

No podrán cobrarse tarifas que impidan el acceso general al parque.

Los establecimientos comerciales y los eventos privados con ánimo de lucro quedarían restringidos, salvo actividades temporales autorizadas que no afecten el uso público.

Para financiarse, la empresa podría administrar y alquilar el Ágora, siempre que existan las condiciones jurídicas y ese equipamiento quede por fuera del área objeto de recuperación, y arrendar inmuebles cuya naturaleza lo permita. El futuro de la Concha Acústica, ubicada dentro del parque, sigue pendiente: aún no se han definido su renovación, su modelo de administración ni las condiciones de acceso para los artistas.

Por ahora, los diseños definitivos, el presupuesto y el cronograma de obras no se han hecho públicos. Los costos, la planta de personal, el capital inicial y las proyecciones de ingresos se precisarían en la versión final del proyecto.

Así llegó el caso hasta aquí

La disputa por este predio de cerca de 13.000 metros cuadrados, ubicado en la comuna 13, lleva décadas. Estos son los hitos clave:

1937: el Concejo de Bucaramanga crea la Sociedad de Mejoras Públicas.

el Concejo de Bucaramanga crea la Sociedad de Mejoras Públicas. 1939: mediante la Escritura Pública 1217, Fomento Urbano de Santander dona el terreno para destinarlo a bosque o jardín ornamental.

mediante la Escritura Pública 1217, Fomento Urbano de Santander dona el terreno para destinarlo a bosque o jardín ornamental. 1997: una sociedad con el mismo nombre se inscribe en la Cámara de Comercio como entidad privada sin ánimo de lucro.

una sociedad con el mismo nombre se inscribe en la Cámara de Comercio como entidad privada sin ánimo de lucro. 2015: la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas promueve una acción popular.

la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas promueve una acción popular. Marzo de 2023: el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Bucaramanga declara vulnerados los derechos colectivos al ambiente sano y al espacio público.

el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Bucaramanga declara vulnerados los derechos colectivos al ambiente sano y al espacio público. 26 de junio de 2026: el Tribunal Administrativo de Santander confirma la decisión y da seis meses al Municipio para cumplirla.

el Tribunal Administrativo de Santander confirma la decisión y da seis meses al Municipio para cumplirla. 29 de julio de 2026: el alcalde Cristian Portilla expide la Resolución 0329 para acatar las providencias.

el alcalde Cristian Portilla expide la Resolución 0329 para acatar las providencias. 4 de noviembre de 2026: en audiencia de seguimiento, el juzgado otorga 15 días a la Alcaldía para adelantar trámites ante el Concejo, la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Un plazo que se agota y una sociedad que no cede

El término fijado por el Tribunal vence a finales de diciembre de 2026. En la audiencia de noviembre, la Administración presentó un cronograma de seis meses dividido en cuatro fases, desde una mesa técnica hasta la recuperación física del predio, mientras la comunidad pidió al juez términos improrrogables. Si las órdenes no se cumplen, la Ley 472 de 1998 contempla un incidente de desacato, con multas de hasta 50 salarios mínimos para los funcionarios responsables.

Del otro lado, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga rechaza el fallo. Sostiene que el parque nunca ha sido propiedad del Municipio, que cuenta con títulos que respaldan su dominio y que los ingresos por arriendos se destinan al mantenimiento del lugar. La entidad interpuso una tutela ante el Consejo de Estado y ha señalado que no entregará el predio mientras ese alto tribunal no se pronuncie.

Para los vecinos, en cambio, la decisión es una victoria largamente esperada. La Junta de Acción Comunal del sector ha recordado que el barrio cuenta con pocas zonas verdes y que el parque es el principal espacio de esparcimiento para niños y adultos mayores.