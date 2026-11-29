Pereira

En menos de dos segundos desapareció del horizonte de Pereira el edificio Invico. La mañana de este domingo 29 de noviembre, las autoridades realizaron la implosión controlada de la torre de 15 pisos ubicada sobre la avenida Circunvalar con calle 14, que quedó gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al centro del país el pasado 10 de agosto.

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Tras la detonación, una nube de polvo cubrió la Circunvalar mientras los organismos de socorro iniciaban un barrido de seguridad para verificar que no se hubieran presentado nuevos daños en el sector. Se trata de la primera gran estructura implosionada en las ciudades afectadas por el sismo y, según las autoridades, de la primera vez que en Colombia se usa esta técnica para demoler una edificación dañada por un terremoto.

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Así fue la operación

La demolición estuvo a cargo de Demoliciones Atila, empresa con 27 años de experiencia que ya había implosionado en Medellín el edificio Space (2013) y la torre Continental Towers (2022). Para el Invico, la compañía utilizó:

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Cerca de 180 kilos de indugel , distribuidos en los primeros ocho pisos.

, distribuidos en los primeros ocho pisos. 180 detonadores electrónicos y unos 2.000 metros de cordón detonante .

y unos . Activación remota desde una estación ubicada a unos 200 metros del edificio.

En el operativo participaron alrededor de 600 personas y más de 21 equipos de trabajo durante más de un mes de preparación. Se fijó un perímetro de seguridad de más de 1,5 kilómetros, un área de intervención de unas 4,4 hectáreas, monitoreo de vibraciones, anillos de protección para contener el polvo y los escombros, y se prohibió el vuelo de drones en la zona. Se estima que la mole pesaba más de 10.000 toneladas de concreto y otros materiales.

La gerente del Fondo Milagro para Pereira, Ana María Cuartas, señaló que el procedimiento “requirió una altísima especialidad”, explicó que la estructura representaba un alto riesgo de colapso y aseguró que con su caída se abre paso a la reconstrucción.

Cierres viales

Durante la jornada se restringió el paso peatonal y vehicular en:

Avenida Circunvalar, entre calles 12 y 16.

Calle 14, entre carrera 12 y avenida Belalcázar.

Carrera 15, entre calles 12 y 16.

La historia del Invico: el primer gran edificio de Pereira

El nombre Invico viene de la sociedad que lo construyó: Inversiones, Vivienda y Comercio. Diseñado en 1971 y entregado en 1973 tras dos años de obra, fue promocionado como un proyecto residencial y comercial de lujo, con pisos de mármol italiano. Uno de los fundadores de la sociedad fue Lisímaco Velázquez Cárdenas.

En una Pereira todavía de casas bajas, la torre de 15 pisos se convirtió en el primer gran edificio de la ciudad y podía verse desde casi cualquier punto. Su presencia fue tan fuerte que la palabra “Invico” terminó usándose para nombrar todo el sector que la rodeaba, y se le asocia con el inicio de la renovación urbana de la capital risaraldense en los años setenta.

El primer piso y parte del segundo albergaron durante décadas discotecas, heladerías, cafés y restaurantes, mientras que los otros 13 pisos eran apartamentos. Sus residentes lo describían como un “barrio vertical”, con pasillos convertidos en salas de encuentro y puertas casi siempre abiertas entre vecinos.

El edificio resistió los terremotos de 1979, 1995 y 1999, que golpearon con fuerza al Eje Cafetero. Sin embargo, el sismo del 10 de agosto de 2026 fue distinto: las columnas del piso 12 cedieron y ese nivel colapsó parcialmente. Equipos de Bomberos rescataron a varias personas atrapadas en los pisos superiores, en una de las escenas más recordadas de aquella jornada.

Por qué tuvo que caer

Desde septiembre, las evaluaciones técnicas calificaron como urgente su demolición. Mediante la resolución 008028 del 9 de octubre, la Alcaldía de Pereira declaró el inmueble en estado de ruina y ordenó su demolición total, al señalar una vulnerabilidad estructural propia de su diseño de 1971. Los estudios atribuyeron el colapso parcial del piso 12 al sistema constructivo original y no a remodelaciones posteriores; en esa época no existía en Colombia un reglamento de construcción sismorresistente.

En una de sus visitas a la ciudad tras el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó proceder con la implosión, inicialmente anunciada para el 15 de noviembre y finalmente realizada este 29 de noviembre.

La operación fue financiada por el Fondo Milagro, con un costo de 3.814 millones de pesos, más 299 millones para la interventoría. Este fondo de reconstrucción recibió más de 624.000 millones de pesos provenientes de un crédito del Banco Mundial.

Lo que sigue

Tras la implosión vienen las inspecciones técnicas, la estabilización de elementos en riesgo y el retiro de escombros, labores que podrían tardar entre 45 y 55 días. El Invico es apenas la primera de cerca de 900 demoliciones aprobadas en Pereira por los daños que dejó el sismo.

Con su caída, la ciudad no solo pierde una estructura: se despide de un símbolo que durante 53 años marcó su paisaje urbano y la memoria de varias generaciones de pereiranos.