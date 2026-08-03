Nuevo Gobierno promete aumentar el apoyo económico para los adultos mayores

Colombia

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que durante su Gobierno buscará aumentar a $400.000 mensuales el subsidio entregado a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

Sin embargo, el incremento no comenzaría inmediatamente después de su posesión. De acuerdo con el mandatario electo, primero será necesario estabilizar las finanzas del programa y conseguir los recursos que permitan mantener los pagos de manera sostenible.

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Actualmente, cerca de tres millones de personas mayores reciben una transferencia mensual de $230.000 por medio de Colombia Mayor. El programa está dirigido a ciudadanos que no cuentan con una pensión y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

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De La Espriella advierte sobre un faltante de $3,2 billones

Durante un mensaje dirigido a los beneficiarios, De La Espriella aseguró que está recibiendo Colombia Mayor con un déficit de $3,2 billones, cantidad que, según explicó, sería necesaria para garantizar los giros correspondientes entre agosto y diciembre de 2026.

El presidente electo sostuvo que los recursos disponibles se habrían agotado durante julio y anunció que su equipo económico deberá revisar las cuentas del programa una vez comience el nuevo Gobierno.

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Pese a esta situación, garantizó que los adultos mayores continuarán recibiendo las transferencias y pidió algunas semanas para organizar las finanzas públicas.

“Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos la casa en orden y eliminamos el gasto innecesario, y destinamos esos recursos a quienes más los necesitan”, manifestó.

El aumento no tiene una fecha definida

De La Espriella explicó que el subsidio llegará a los $400.000 una vez sea superado el faltante presupuestal y existan las condiciones para financiar el incremento sin poner en riesgo la continuidad del programa.

Por ahora, no se anunció una fecha exacta para comenzar a entregar el nuevo valor. La implementación dependerá de las decisiones presupuestales que adopte la administración entrante y de la disponibilidad de recursos durante los próximos meses.

El aumento representaría $170.000 adicionales frente al valor de $230.000 que reciben actualmente los beneficiarios. Además, implicaría un incremento importante en el costo anual del programa.