Ataque a tiros dentro de un local dejó tres muertos: dos de las víctimas eran hermanos

Judicial

Un ataque con arma de fuego registrado durante la tarde del miércoles 30 de septiembre dejó tres hombres muertos dentro de un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Carmen, en inmediaciones de la zona de la Galería de Sevilla, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:43 de la tarde, cuando varias personas se encontraban dentro del establecimiento. Según la información conocida por medios locales, hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra quienes se encontraban allí.

Entre las víctimas se encontraba un patrullero activo de la Policía Nacional, quien se encontraba fuera de servicio al momento del ataque. De acuerdo con la información publicada por medios que han seguido el caso, el uniformado estaba de permiso y prestaba sus servicios en el área del Distrito de Policía de Roldanillo.

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Las otras dos víctimas fueron identificadas como los hermanos Joaquín Osorio Gómez y Duván Felipe Osorio Gómez, quienes también se encontraban en el establecimiento al momento del ataque. La información conocida hasta ahora señala que uno de los hermanos tendría una anotación judicial por lesiones personales.

La Policía desplegó capacidades de investigación criminal e inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores adelantan la recolección de material probatorio, entrevistas y otras diligencias que permitan reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuál habría sido el móvil del ataque ni si las tres víctimas eran el objetivo específico de los agresores.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el triple homicidio, identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.