Senado le da vía libre a Petro para viajar al exterior durante un año

Política

El expresidente Gustavo Petro recibió este miércoles 12 de agosto la autorización del Senado de la República para salir de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato presidencial.

La plenaria del Senado aprobó la solicitud presentada por el exmandatario con 73 votos a favor, dando vía libre al permiso requerido para realizar viajes al exterior.

Sin embargo, la autorización contempla una condición: Petro deberá informar las fechas y los destinos de los viajes que realice, por lo que el aval no implica que pueda salir del territorio nacional sin comunicar previamente esa información.

Publicidad

La solicitud tiene fundamento en el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, que establece que quien haya ejercido la Presidencia de la República no puede salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato sin autorización previa del Senado.

Petro dejó la Presidencia el pasado 7 de agosto de 2026, después de completar el periodo constitucional iniciado en 2022. Por esta razón, la exigencia se extiende durante el primer año posterior a su salida de la Casa de Nariño.

La petición había sido presentada formalmente ante el Congreso y contemplaba la posibilidad de realizar desplazamientos internacionales por razones personales, sociales, políticas y académicas.

Inicialmente, la discusión de la solicitud había sufrido modificaciones en su trámite debido a la emergencia generada por el terremoto que afectó al país. Finalmente, este miércoles la plenaria abordó la petición y dio su aprobación.

Con la decisión, el expresidente queda autorizado para realizar viajes internacionales durante este periodo, siempre cumpliendo con la obligación de reportar las fechas y los países o destinos que visitará.