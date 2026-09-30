Barrancabermeja

José Eduardo terminó muerto tras una violenta riña: una mujer fue capturada

José Eduardo Calderón Rojas, conocido como ‘Sapín’, fue herido durante una riña en inmediaciones del terminal de Barrancabermeja. Una mujer fue capturada por las autoridades.

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José Eduardo terminó muerto tras una violenta riña: una mujer fue capturada
Creditos foto: El veridico/ José Eduardo Calderón Rojas, conocido como ‘Sapín’, murió tras resultar herido durante una riña en inmediaciones del terminal de Barrancabermeja.

Un hecho violento registrado durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre generó preocupación entre comerciantes, transeúntes y personas que se encontraban en inmediaciones del terminal de transporte de Barrancabermeja, Santander.

La víctima fue identificada como José Eduardo Calderón Rojas, conocido popularmente como Sapín, quien, según información conocida, habría estado involucrado al parecer en una riña con una mujer en inmediaciones de la empresa Copetran, cerca del sector comercial y del Malecón del Cristo Petrolero.

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De acuerdo con las primeras versiones, durante el enfrentamiento la mujer habría utilizado un arma cortopunzante y causado varias heridas a Calderón Rojas, principalmente en la zona del tórax. El hombre quedó gravemente afectado en el lugar y posteriormente falleció.

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La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el sector, debido a que el cuerpo quedó en inmediaciones del acceso utilizado por los buses de Copetran. La presencia de las autoridades permitió acordonar la zona mientras se adelantaban las diligencias correspondientes.

La presunta agresora fue localizada y capturada metros más adelante por uniformados que atendieron el caso. Se trataría de una mujer de la tercera edad, quien posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó los actos urgentes, la inspección técnica del lugar y las diligencias relacionadas con el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado para los procedimientos establecidos por las autoridades.

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