Padre habría disparado al ver que intentaban agredir a su hijo en Bucaramanga: un muerto y dos heridos

Bucaramanga

Una discusión que habría comenzado en las calles de Bucaramanga terminó en una tragedia durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre. El hecho dejó un hombre muerto, dos personas heridas y un ciudadano capturado. La confrontación terminó en inmediaciones de la carrera 17C con calle 56, en el barrio Ricaurte de Bucaramanga, pero las diferencias entre los involucrados habrían comenzado varias cuadras antes.

La discusión comenzó en la vía

Según la información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, un joven se desplazaba en un automóvil mientras otros tres hombres transitaban en motocicletas por el mismo sector.

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Por circunstancias que todavía son investigadas, entre ellos se habrían presentado roces y maniobras de cierre en la vía. Esta situación habría provocado una discusión que continuó durante varias cuadras.

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El conductor del automóvil siguió su recorrido hasta llegar al lugar donde, al parecer, se encontraba su padre. Poco después también llegaron los tres motociclistas.

El padre habría intervenido al observar la confrontación

Una vez en el sector, los motociclistas presuntamente se acercaron al conductor del automóvil y, según una de las versiones que deberá ser comprobada, habrían intentado agredirlo con elementos cortopunzantes.

Al observar lo que estaba ocurriendo, el padre del joven habría intervenido y accionado un arma de fuego que, según la información preliminar, portaba con autorización. Durante el episodio se escucharon varias detonaciones y los tres motociclistas resultaron heridos. Todos fueron trasladados a un centro asistencial de Bucaramanga.

Uno de ellos, identificado como Wilson Damián Fonseca Sierra, sufrió una herida en el tórax. Pese a los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Los otros dos afectados permanecen bajo atención médica. Por el momento, no se conoce públicamente un reporte actualizado sobre su condición.

El presunto responsable fue capturado

Después de lo sucedido, la Policía capturó al hombre que presuntamente accionó el arma y la dejó a disposición de las autoridades. Aunque el ciudadano habría presentado documentación para su porte, los investigadores deberán verificar los permisos y establecer si el arma fue utilizada bajo alguna circunstancia que pueda tener relevancia jurídica.

Inicialmente, el procedimiento fue adelantado por el presunto delito de lesiones personales. Sin embargo, tras conocerse el fallecimiento de uno de los afectados, será la Fiscalía la encargada de definir la situación jurídica del capturado y la posible modificación de los delitos investigados.

Las autoridades también deberán determinar quién inició la confrontación, si existió una agresión con elementos cortopunzantes y si la reacción del padre del conductor puede considerarse legítima defensa. Por ahora, estas posibilidades forman parte de las hipótesis y ninguna ha sido establecida judicialmente.