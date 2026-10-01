Robinson fue asesinado mientras departía en un establecimiento comercial de villa valentina

Piedecuesta

Un joven de 19 años perdió la vida luego de resultar gravemente herido durante un ataque con arma de fuego registrado en la noche de este miércoles 30 de septiembre en el barrio Villa Valentina I, en Piedecuesta, Santander.

La víctima fue identificada como Robinson Smyht Puertas Zarate, quien se encontraba compartiendo con varios amigos al interior de un establecimiento abierto al público, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, uno de los sujetos habría descendido del vehículo, sacado un arma de fuego y realizado varios disparos contra Robinson. Posteriormente, los responsables emprendieron la huida en la motocicleta con rumbo desconocido.

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El joven sufrió varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Las personas que se encontraban con él reaccionaron de inmediato y lo trasladaron hasta el Hospital Local de Piedecuesta en busca de atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Robinson falleció mientras recibía atención en el centro asistencial. El hecho habria ocurrido hacia las 8:11 de la noche.

Tras el ataque, unidades de la Policía adelantaron labores de verificación en el sector, mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizaron la inspección técnica y las diligencias correspondientes.

Dentro de las primeras hipótesis manejadas por los investigadores se contempla un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta versión todavía es materia de investigación y no existe, por ahora, una conclusión definitiva sobre las circunstancias que motivaron el ataque.

Robinson Puertas tenía 19 años y se desempeñaba como ayudante de construcción. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer la identidad de los responsables y determinar las circunstancias exactas que rodearon este nuevo hecho de violencia en Piedecuesta.