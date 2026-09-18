Yessica y César, los emprendedores asesinados dentro de su propia casa

Judicial

Un doble homicidio ocurrido durante las primeras horas del miércoles 16 de septiembre dejó sin vida a César Augusto Montehermoso, de 38 años, y Yessica Alejandra Suárez, de 37.

El hecho se registró en el barrio El Trébol, en Cartago, donde la pareja se encontraba dentro de una vivienda.

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De acuerdo con la información preliminar, varios hombres habrían llegado hasta el inmueble y, una vez dentro, accionaron un arma de fuego contra César y Yessica.

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Después de dispararles, los responsables salieron del lugar y escaparon con rumbo desconocido.

La situación generó alarma entre vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

Unidades de la Policía llegaron posteriormente al sitio y activaron un plan candado en Cartago y sectores cercanos con el objetivo de tratar de ubicar a los responsables.

Investigadores también realizaron la inspección de la escena y comenzaron a recopilar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Entre las labores adelantadas se encuentra la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y testimonios de personas que puedan aportar información sobre la llegada y salida de los agresores.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si la pareja había recibido amenazas previas o si existía algún hecho que pudiera estar relacionado con el crimen.

César y Yessica eran reconocidos en el municipio por un emprendimiento dedicado a la venta de buñuelos.

Allegados los recuerdan como personas trabajadoras y conocidas en el sector.

Tras el doble homicidio, un menor de edad quedó sin sus padres.