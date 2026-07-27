Petro arremete contra directora del Fondo Adaptación y pide retirarla

Política

Una nueva confrontación sacude al Gobierno Nacional a pocos días de finalizar el mandato de Gustavo Petro. El presidente solicitó al ministro de Hacienda declarar insubsistente a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Fondo Adaptación, después de acusarla públicamente de utilizar su cargo en beneficio propio y calificarla como una persona “manipuladora”.

El pronunciamiento fue realizado por Petro a través de su cuenta oficial en la red social X, horas después de que Rodríguez entregara declaraciones a Noticias RCN sobre presuntas irregularidades al interior del Ejecutivo y cuestionara el traslado de recursos administrados por el Fondo Adaptación.

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La funcionaria expresó su desacuerdo con la intención de mover más de un billón de pesos destinados a proyectos en La Mojana para atender otras emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño. Según informó Caracol Radio, Rodríguez envió comunicaciones al Ministerio de Hacienda y a organismos de control para advertir sobre los riesgos técnicos y financieros que tendría esa decisión.

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En medio de la controversia, Petro aseguró que la directora del Fondo Adaptación estaría actuando de acuerdo con intereses personales. Además, publicó un oficio institucional que hacía referencia a una incapacidad médica de la funcionaria y utilizó esa información para cuestionar su capacidad para continuar desempeñando el cargo.

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El mandatario pidió directamente al ministro de Hacienda, Germán Ávila, adelantar el procedimiento para declararla insubsistente. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta información no se había conocido un acto administrativo que confirmara oficialmente la salida de Rodríguez de la entidad.