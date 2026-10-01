De la espriella pidió reversar aumento de la gasolina de octubre.

Colombia

El aumento en el precio de la gasolina que comenzó a regir este 1 de octubre en Colombia dio un giro pocas horas después de entrar en vigencia. El presidente Abelardo De La Espriella informó que pidió revertir el incremento correspondiente a este mes y convocó a la ministra de Minas y Energía para revisar la decisión.

El ajuste había sido establecido por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y contemplaba un incremento promedio de $46 por galón de gasolina corriente, equivalente a una variación cercana al 0,29 % frente a septiembre. Con esa modificación, el precio promedio nacional de referencia había quedado en $15.933 por galón.

En un pronunciamiento público, el mandatario señaló que pidió reversar el aumento mientras el Gobierno analiza soluciones de mayor plazo frente al comportamiento del precio internacional del petróleo y su efecto sobre el valor de los combustibles en el país. También indicó que las decisiones que tengan impacto directo sobre los ciudadanos deben ser explicadas públicamente antes de su implementación.

Publicidad

La decisión inicial de aumentar la gasolina estaba relacionada con una actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes utilizados en la mezcla del combustible. Según la información divulgada por el Gobierno, el ajuste también buscaba apoyar la recuperación de productores del Valle del Cauca afectados por el terremoto registrado en agosto.

El aumento había comenzado a reflejarse en las principales ciudades del país. En Bucaramanga, por ejemplo, el precio de referencia había pasado de $16.089 a $16.135 por galón, un incremento de $46. En Bogotá subía a $16.377, en Medellín a $16.297 y en Cali a $16.386.

El ACPM o diésel, por su parte, no había sido incluido en el incremento y mantenía un precio promedio de referencia cercano a $11.320 por galón en las principales ciudades.

Ahora se espera que el Gobierno precise cómo se aplicará administrativamente la reversión y cuándo volverán a reflejarse los valores anteriores en las estaciones de servicio. La instrucción presidencial abre además una revisión sobre la fórmula utilizada para definir el precio de los combustibles y las medidas que podrían adoptarse en los próximos meses.