Alcaldía de bucaramanga instala más de 100 cámaras con reconocimiento facial

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga comenzó la instalación de más de 100 nuevas cámaras de seguridad equipadas con tecnología para reconocer placas de vehículos y apoyar la identificación de personas mediante reconocimiento facial, como parte del plan con el que la administración municipal busca modernizar el sistema de videovigilancia de la ciudad.

Según la información conocida, el proyecto contempla 80 cámaras con tecnología LPR, sigla utilizada para los sistemas de reconocimiento automático de placas, y más de 20 dispositivos con capacidades de reconocimiento facial. Los equipos estarán ubicados en diferentes puntos estratégicos de Bucaramanga y conectados al sistema de monitoreo operado por la Policía Metropolitana.

El alcalde Cristian Portilla señaló que algunas de estas cámaras serán instaladas sobre estructuras que superan los 35 metros de altura, con el propósito de ampliar el campo de vigilancia. La tecnología permitirá registrar placas de carros y motocicletas y contrastar la información con bases de datos autorizadas para detectar vehículos con reporte de hurto, requerimientos judiciales o que sean de interés dentro de una investigación.

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El proyecto hace parte de una estrategia de modernización anunciada desde comienzos de 2026. La Alcaldía informó en marzo que destinaría cerca de $10.000 millones para la adquisición de aproximadamente 100 cámaras de alta tecnología, además de avanzar en la recuperación de la red de videovigilancia que ya existía en Bucaramanga.

La primera fase contempla precisamente la recuperación y puesta nuevamente en servicio de las 808 cámaras de seguridad con las que cuenta la ciudad, así como el fortalecimiento de las salas CIEPS de la Policía. Cuando se anunció el proyecto, una parte de esos equipos se encontraba fuera de funcionamiento, lo que reducía la capacidad de vigilancia en diferentes sectores.

Con la nueva tecnología, las autoridades esperan no solo mejorar la reacción frente a delitos en curso, sino aportar material para las investigaciones posteriores. El sistema de reconocimiento automático de placas podrá generar alertas cuando detecte un vehículo relacionado con algún reporte o requerimiento, mientras que las cámaras con reconocimiento facial servirán como herramienta de apoyo para la identificación de personas dentro de investigaciones adelantadas por las autoridades.

La Administración Municipal ha señalado que el objetivo es aumentar la capacidad para identificar a quienes participen en hechos delictivos y facilitar posteriormente los procesos de captura y judicialización. Las imágenes serán monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

En meses anteriores, el alcalde también había anunciado la creación y fortalecimiento de un Centro Integrado de Monitoreo, en el que se busca articular las capacidades de la Policía, Fiscalía, Ejército, Bomberos y otras entidades para responder con mayor rapidez ante situaciones de seguridad que se registren en la ciudad.

Frente a la cooperación internacional, Portilla también ha destacado el trabajo realizado con autoridades de Estados Unidos en asuntos de seguridad. Durante 2026 se han conocido operaciones en Santander en las que el FBI ha prestado cooperación a autoridades colombianas, entre ellas una operación relacionada con la ubicación y destrucción de explosivos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido públicamente un documento oficial que establezca que las nuevas cámaras de reconocimiento facial de Bucaramanga estarán conectadas directamente con bases de datos del FBI para identificar delincuentes extranjeros. Cualquier intercambio internacional de información deberá realizarse a través de los mecanismos establecidos entre las autoridades colombianas y extranjeras.

La instalación de los nuevos dispositivos continuará durante los próximos meses en puntos considerados estratégicos. La expectativa de la Alcaldía es que la combinación de reconocimiento de placas, análisis de imágenes y reconocimiento facial permita mejorar la capacidad investigativa de la Policía y reducir los tiempos necesarios para identificar vehículos o personas vinculadas con hechos delictivos.