“Fue muy agresivo”: Angie Rodríguez habló de su ruptura con Petro.

Política

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, reveló nuevos detalles sobre el deterioro de su relación con el presidente Gustavo Petro, asegurando que todo comenzó tras una fuerte discusión ocurrida en la Casa de Nariño.

En una entrevista, Rodríguez afirmó que durante ese episodio el mandatario tuvo una actitud que calificó como "muy agresiva", situación que, según su versión, rompió la confianza que existía entre ambos.

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El conflicto con el presidente Gustavo Petro comenzó cuando ella se negó a autorizar el traslado de más de 1,2 billones de pesos del Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La exfuncionaria aseguró que consideró improcedente esa decisión por tratarse de recursos destinados a obras en La Mojana y

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Además, señaló que posteriormente se sintió aislada dentro del Gobierno y denunció haber sido víctima de presunto acoso laboral.

La exfuncionaria también manifestó que teme por su seguridad y anunció que sus abogados adelantarán las acciones legales correspondientes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Frente a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos y anunció que emprenderá acciones penales contra Angie Rodríguez al considerar que sus afirmaciones carecen de fundamento.

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Hasta el momento, las declaraciones de la exdirectora del Dapre corresponden a su versión de los hechos y no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre las denuncias planteadas.