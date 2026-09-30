Video: Así capturó la policia a dos señalados por el homicidio de Diego Valbuena

Área metro

Lo que comenzó como un ataque armado en el Anillo Vial de Floridablanca terminó, minutos después, en una persecución y un amplio operativo policial en Girón. La víctima fatal fue identificada como Diego Fernando Valbuena Arciniegas, quien perdió la vida luego de recibir varios disparos en el sector del anillo vial via que conecta con la zona de Cañaveral.

El hecho ocurrió durante la mañana del martes 29 de septiembre, cerca de las 10:50 a. m., en inmediaciones de la vía que comunica el Anillo Vial con el sector de Cañaveral. Según información preliminar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba Diego Fernando y uno de ellos habría descendido para atacarlo con un arma de fuego.

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Valbuena Arciniegas sufrió graves heridas y falleció en el lugar. Durante el mismo ataque, otra persona que se encontraba en el establecimiento resultó lesionada y tuvo que ser trasladada hasta la Clínica Foscal, donde, según la información conocida inicialmente, permanecía estable. La primera reconstrucción del caso fue publicada por Lo Que Pasa en Colombia horas después de ocurrido el crimen.

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El plan candado que cerró las vías de escape

Una vez conocido el homicidio, las patrullas que llegaron al sitio entregaron las características de los presuntos responsables y de la motocicleta en la que habrían escapado. Con esos datos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga activó inmediatamente un plan candado en diferentes puntos del área metropolitana.

Plan candado terminó con dos capturados por el homicidio de Diego Valbuena



La rápida reacción de la Policía terminó con la captura en Girón de dos hombres de 19 y 30 años, señalados de estar relacionados con el homicidio de Diego Fernando Valbuena Arciniegas, ocurrido en Zona… pic.twitter.com/cMCOVwSr5f — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 30, 2026

La reacción comenzó a dar resultados en jurisdicción de Girón. De acuerdo con la nueva información entregada por la Policía, uniformados lograron detectar a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando se encontraban a la altura de las bodegas de San Jorge.

Los policías mantuvieron el seguimiento sobre el vehículo y sus ocupantes mientras se desplazaban por el municipio. El operativo continuó hasta inmediaciones del sector de la plaza de toros, donde las unidades cerraron el cerco para evitar que los señalados continuaran la fuga.

Las primeras informaciones conocidas por este medio habían señalado que los sospechosos habían llegado hasta el sector de Codisel, abandonaron la motocicleta e intentaron internarse en una zona boscosa mientras las autoridades desplegaban el operativo para ubicarlos.

Las imágenes del procedimiento conocidas por Lo Que Pasa en Colombia muestran parte de esos momentos. En los registros se observa la presencia de varias unidades policiales durante la búsqueda y a uno de los hombres en un área de vegetación antes de que se materializara su captura.

Finalmente, la Policía logró reducir y capturar a los dos señalados, de 19 y 30 años, quienes posteriormente fueron trasladados para continuar con el procedimiento de judicialización.

Un revólver y cinco cartuchos disparados

Durante el operativo, los uniformados encontraron un revólver calibre .38 con seis cartuchos, de los cuales cinco se encontraban percutidos, es decir, habían sido accionados.

El arma quedó en poder de las autoridades y será sometida a los respectivos análisis técnicos y balísticos para determinar si tiene relación directa con el homicidio de Diego Fernando Valbuena Arciniegas. Este elemento será clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para reconstruir lo sucedido y determinar la participación que habría tenido cada uno de los capturados en el ataque.

La motocicleta también llamó la atención de los investigadores

La Policía también inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaban los dos hombres y que, según la investigación preliminar, habría sido utilizada para movilizarse durante el ataque y posteriormente intentar escapar.

Cuando los uniformados verificaron los sistemas de identificación del vehículo encontraron varias irregularidades. De acuerdo con el reporte policial, los números de chasis y motor no correspondían con la placa ni con el color que portaba la motocicleta.

Además, los números registrados en el vehículo aparecían relacionados con una matrícula diferente, situación que ahora también será materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que la activación inmediata del plan candado y la coordinación entre las diferentes unidades permitió ubicar rápidamente a los hombres señalados de participar en el homicidio.

Los dos capturados, junto con el revólver, la munición y la motocicleta inmovilizada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez quien determine su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades también analizarán los registros de cámaras de seguridad, el arma incautada, la motocicleta y los demás elementos materiales probatorios recopilados durante el procedimiento para establecer con precisión cómo ocurrió el asesinato de Diego Fernando Valbuena Arciniegas y determinar las responsabilidades individuales de las personas capturadas.



