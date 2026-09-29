Un muerto y ocho heridos dejó accidente en Girón: Juan sebastián chaparro, la víctima fatal

Área metro

Un grave accidente de tránsito registrado en la tarde de este martes 29 de septiembre en el sector Puerta Grande, jurisdicción del municipio de Girón, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y ocho más lesionadas.

La víctima mortal fue identificada como Juan Sebastián Chaparro, quien perdió la vida tras quedar involucrado en el fuerte siniestro vial ocurrido sobre el kilómetro 70 de la vía La Fortuna–Bucaramanga, corredor que comunica hacia el sector del aeropuerto.

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De acuerdo con el informe preliminar conocido por las autoridades, el hecho se registró aproximadamente a las 5:45 de la tarde, cuando un tractocamión de color blanco, de placas VVA563 que transportaba huevos, habría presentado una falla en el sistema de frenos.

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🚨 Así fue el momento previo al grave accidente en Puerta Grande, Girón.

El secretario de Tránsito Juan Carlos Pinto confirmó que la hipótesis inicial apunta a una posible falla en los frenos de un tractocamión, que terminó chocando contra otros vehículos.

Una persona perdió la… pic.twitter.com/kMaJsi6Cmr — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 30, 2026

Según las primeras versiones, el vehículo de carga habría perdido el control debido a la posible falla mecánica e impactó inicialmente contra la parte posterior de un furgón de color blanco con rojo, de placas ESX-610, perteneciente a la empresa Envía.

Tras el fuerte impacto, el tractocamión terminó volcado completamente sobre la vía, mientras que el furgón salió proyectado y terminó chocando contra la pared de un lote deshabitado, generando además daños en una vivienda ubicada en el sector.

Dentro de la vivienda afectada se encontraban dos personas que resultaron lesionadas y tuvieron que ser atendidas por los organismos de emergencia que llegaron al lugar para controlar la situación.

En medio de la colisión también fueron impactadas dos motocicletas. Una de ellas corresponde a una motocicleta tipo Boxer de color blanco, de placas HCA-27H, y la otra una motocicleta de color azul, de placas TJO-74G, las cuales quedaron sobre la malla vial tras el fuerte choque.

La emergencia generó una compleja escena, donde quedaron vehículos destruidos, motocicletas sobre la carretera y el tractocamión sobre la estructura contra la que terminó impactando. Unidades de tránsito, bomberos y ambulancias acudieron al lugar para atender a las personas afectadas.

El balance preliminar entregado por las autoridades señala que el accidente dejó una persona fallecida y ocho personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

Los conductores de los vehículos involucrados también fueron remitidos a centros médicos para valoración, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de información que permita establecer con exactitud cómo ocurrió el siniestro.

La hipótesis preliminar apunta a una posible falla en el sistema de frenos del tractocamión como causa del accidente; sin embargo, serán las autoridades de tránsito de Girón las encargadas de determinar las causas definitivas mediante la investigación correspondiente.

El caso es atendido por Tránsito de Girón, jurisdicción encargada del procedimiento, mientras la comunidad del sector pidió mayor precaución en este corredor vial debido a la complejidad de sus pendientes y curvas.