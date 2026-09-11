Restrepo tendrá más responsabilidades: inversión, energía e inteligencia artificial están en la agenda

Política

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, anunció que asumirá una amplia agenda estratégica por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, con responsabilidades relacionadas con crecimiento económico, inversión, energía, modernización del Estado, nuevas tecnologías y productividad.

Las nuevas tareas quedaron establecidas mediante el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, con el que se confían al vicepresidente diferentes misiones orientadas a articular entidades públicas, sector privado, academia, regiones y otros actores alrededor de asuntos considerados estratégicos para el desarrollo del país.

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Restrepo explicó este viernes 11 de septiembre que su trabajo estará concentrado en cinco grandes frentes.

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Uno de ellos será avanzar hacia lo que denominó una “Colombia sin trabas”, mediante un Estado más sencillo, moderno e inteligente. La intención es impulsar procesos de modernización y simplificación que permitan reducir barreras y mejorar la relación de ciudadanos y empresas con las instituciones.

La tecnología tendrá un papel importante dentro de esa transformación. El decreto contempla la utilización de herramientas como inteligencia artificial, analítica de datos y mecanismos que permitan mejorar la eficiencia de la administración pública.

Inteligencia artificial y empleos del futuro

El segundo frente estará relacionado con el talento humano colombiano.

La Vicepresidencia buscará articular esfuerzos para que la formación y la educación respondan a las nuevas necesidades laborales derivadas de la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, la economía digital, la ciencia y la innovación.

El objetivo será preparar trabajadores y jóvenes para los denominados empleos del futuro y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades del país para competir en sectores tecnológicos y de conocimiento.

“Talento colombiano preparado para la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y los empleos del futuro”, señaló Restrepo al presentar públicamente los ejes de su nueva agenda.

Energía para impulsar inversión y empleo

El tercer componente estará concentrado en el sector energético.

La nueva misión incluye la articulación de iniciativas relacionadas con generación y transmisión de energía, hidrocarburos, minerales estratégicos y energías renovables.

El Gobierno pretende que estos sectores sean utilizados como motores para atraer nuevas inversiones, mejorar la competitividad y generar oportunidades laborales.

La seguridad energética también aparece dentro de las responsabilidades generales establecidas para la Vicepresidencia.

Buscarán atraer más inversión

Otro de los grandes desafíos será conseguir que lleguen nuevos capitales y proyectos productivos a Colombia.

Restrepo tendrá la misión de facilitar y acelerar inversiones estratégicas que puedan convertirse en empresas, infraestructura, productividad y puestos de trabajo en diferentes regiones.

La estrategia no estará concentrada únicamente dentro del territorio colombiano. Entre las acciones previstas aparecen encuentros internacionales para presentar oportunidades y proyectos nacionales ante potenciales inversionistas.

El propósito será conectar al país con nuevas fuentes de capital y aumentar su participación dentro de las cadenas internacionales de producción y comercio.

Capital para proyectos y familias

El quinto frente estará enfocado en lograr que los recursos disponibles puedan convertirse en crédito, inversión y financiación para iniciativas productivas.

La agenda contempla acciones relacionadas con productividad, competitividad, innovación financiera y estabilidad macroeconómica, buscando que el crecimiento tenga efectos sobre empresas, trabajadores y hogares colombianos.

Restrepo resumió la orientación que tendrá esta nueva etapa de la Vicepresidencia con una frase: “no hay Patria Milagro sin Economía Milagro. Y no hay Economía Milagro sin crecimiento”.

De esta manera, el vicepresidente tendrá participación en algunos de los principales asuntos económicos y estratégicos del Gobierno de Abelardo De La Espriella, aunque la coordinación encomendada deberá desarrollarse respetando las competencias que legalmente corresponden a los ministerios y demás entidades del Ejecutivo.