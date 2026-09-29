Restrepo muestra avances de Misión Crecer con nuevas inversiones de Aria Hotels

Política

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó la expansión de Aria Hotels en Colombia como uno de los primeros resultados que el Gobierno vincula con la estrategia Misión Crecer, creada para atraer inversión privada, impulsar nuevos proyectos y aumentar la capacidad de crecimiento de la economía nacional.

“Colombia es la respuesta”, manifestó Restrepo al destacar la decisión de la compañía de continuar ampliando su presencia en el país. El vicepresidente señaló que el interés de la firma griega representa, desde la perspectiva del Gobierno, una muestra de confianza en el talento colombiano y en el potencial que mantiene el sector turístico.

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Según lo anunciado por Restrepo, Aria Hotels proyecta nuevos desarrollos en Cartagena y Bogotá. Representantes de la compañía también expresaron públicamente su intención de continuar creciendo en ambas ciudades, consideradas dos de los principales destinos turísticos y empresariales del país.

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Aria Hotels ya tenía presencia proyectada en Colombia

Aunque el anuncio fue presentado por el vicepresidente como un avance de Misión Crecer, Aria Hotels no está comenzando desde cero su llegada a Colombia. La compañía había iniciado su expansión hacia América Latina años atrás y desde 2025 ya reportaba proyectos hoteleros en Bogotá y Cartagena.

La propia cadena incluye actualmente dentro de su portafolio colombiano a NOSTOS Bogotá, un proyecto ubicado en la calle 90 con carrera 11, cerca de la Zona T y el Parque de la 93. El establecimiento contempla alrededor de 54 habitaciones y suites y tiene prevista su apertura durante 2026.

En Cartagena, la empresa también desarrolla Aria Maria, un proyecto hotelero que busca combinar patrimonio, arquitectura histórica y alojamiento de lujo dentro del Centro Histórico. A esta apuesta se suma Casa del Torno, otra propiedad vinculada a la presencia de Aria Hotels en la capital de Bolívar.

Por esta razón, lo anunciado por Restrepo corresponde principalmente a la ampliación de la apuesta de Aria Hotels por Colombia y a nuevos proyectos que el Gobierno busca vincular con su actual estrategia de promoción de inversión, más que a la llegada por primera vez de la compañía al territorio nacional.

¿Qué es Misión Crecer?

Misión Crecer es una estrategia del Gobierno de Abelardo De La Espriella liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo para impulsar inversión, productividad y empleo. Entre sus objetivos está aumentar la inversión privada y llevar, según la meta planteada por el Ejecutivo, el crecimiento económico del país hasta niveles cercanos al 6 %.

La estrategia trabaja sobre cuatro frentes principales: brindar estabilidad y mejores condiciones para los inversionistas, estructurar un banco de proyectos, eliminar trámites que dificultan la actividad empresarial y promover mecanismos que permitan convertir ahorro en nuevas inversiones productivas.

Durante una reciente visita a Nueva York, Restrepo presentó ante cerca de 40 altos ejecutivos internacionales un portafolio de 176 proyectos con oportunidades estimadas por el Gobierno en alrededor de 150.000 millones de dólares. Las iniciativas incluyen energía, infraestructura, turismo, agroindustria, tecnología y logística.

El anuncio de Aria Hotels coincide además con otras decisiones recientes de inversión extranjera. El Gobierno confirmó el 28 de septiembre que PepsiCo proyecta invertir US$1.000 millones en Colombia durante los próximos cinco años para ampliar producción, modernizar operaciones y fortalecer su red de distribución.

Restrepo aseguró que el objetivo ahora será convertir los contactos realizados con inversionistas internacionales en proyectos concretos capaces de generar empleo, actividad productiva y nuevas oportunidades para las regiones. El Gobierno continuará presentando Misión Crecer ante empresas y fondos internacionales durante los próximos meses.