Política

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. La decisión se conoció este lunes 23 de noviembre, en medio de la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en sus credenciales académicas.

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La medida aparta temporalmente a Estrada del ejercicio de sus funciones en el Congreso. El organismo de control abrió la investigación el 19 de noviembre y ordenó recaudar pruebas para esclarecer el origen de los documentos cuestionados y determinar si existe responsabilidad disciplinaria.

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El caso gira en torno a un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La institución informó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registros de que Estrada se hubiera graduado de ese programa.

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La revisión también abarcó una copia del registro de diplomas que, según la universidad, fue presentada ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) para acreditar el título. La sede Medellín informó que ese documento no fue expedido por la institución.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, señaló que la institución presentó una denuncia el 20 de noviembre de 2025. Según explicó, la denuncia quedó radicada en el sistema de la Fiscalía el 4 de diciembre de ese mismo año.

El Pacto Histórico le pidió a Estrada que renunciara a su curul y convocó a su comité de ética para revisar el caso. Antes de que se conociera la suspensión, la representante no había presentado formalmente su renuncia, según reportó Caracol Radio.

Por su parte, Estrada designó al abogado Santiago Trespalacios para asumir su defensa. La Procuraduría indicó, al abrir la investigación, que la congresista podrá rendir su versión de los hechos de manera verbal o escrita.

La suspensión es provisional y la investigación disciplinaria sigue en curso. Al cierre de esta nota, la duración exacta de la medida aún no se había verificado en las fuentes consultadas.