Presidente De la Espriella llegó de madrugada a Bucaramanga y lideró megaoperativo: 136 capturados

Área metro

La sorpresiva presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en Bucaramanga quedó al descubierto luego de una madrugada marcada por fuertes operativos de seguridad y sobrevuelos de aeronaves militares que llamaron la atención de los habitantes de la capital santandereana.

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Según información conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga, el mandatario llegó a la ciudad aproximadamente a las 11:00 de la noche del miércoles 11 de noviembre y permaneció hasta cerca de las 3:00 de la madrugada del jueves 12, completando una visita de alrededor de cuatro horas.

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Durante su permanencia, el jefe de Estado acompañó personalmente a integrantes de la Fuerza Pública en la denominada Operación Mano de Hierro, una ofensiva dirigida contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en Santander.

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Reportan 136 capturas y 70 allanamientos

De acuerdo con el balance preliminar anunciado por el mandatario, la operación dejó 136 capturas, 70 allanamientos, 12 armas de fuego incautadas, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos de munición, 1.800 gramos de explosivos y más de 18.837 gramos de sustancias estupefacientes.

También se reportó la extinción de dominio de bienes avaluados en $1.541 millones y la incautación de más de $4,6 millones en efectivo.

En las imágenes difundidas por el presidente se observa parte del despliegue policial y militar, así como su recorrido por instalaciones de la Fuerza Pública y la presentación de los resultados del operativo.

Sobrevuelos generaron inquietud entre los ciudadanos

Durante la noche y la madrugada, habitantes de diferentes sectores de Bucaramanga reportaron sobrevuelos de helicópteros y otros movimientos aéreos que despertaron inquietud sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad.

La presencia del mandatario y el desarrollo de la Operación Mano de Hierro coincidieron con estos reportes ciudadanos, aunque las autoridades deberán precisar cuáles de los movimientos aéreos estuvieron relacionados directamente con el dispositivo de seguridad.

Operaciones continuarán en otras ciudades

El presidente aseguró que esta ofensiva hace parte de la estrategia del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), que continuará desarrollándose en diferentes regiones del país.

«No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales», expresó el mandatario al anunciar que las acciones contra las organizaciones delincuenciales se mantendrán.

La visita presidencial, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, estuvo acompañada de un importante despliegue de seguridad y se conoció públicamente tras la divulgación de los resultados de la operación.