Atención: motobomba sacudió el peaje El Mango y causó graves daños.

Cauca

La violencia volvió a sacudir al departamento del Cauca durante la mañana de este sábado 31 de octubre, luego de que una motocicleta cargada con explosivos fuera detonada contra las instalaciones del peaje El Mango, ubicado en el sector de La Depresión, sobre la vía Panamericana. La fuerte explosión ocasionó importantes daños materiales y generó momentos de preocupación entre los habitantes y conductores que transitaban por este corredor vial que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño.

Según la información preliminar conocida, el atentado se habría registrado alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el vehículo utilizado para transportar la carga explosiva fue activado en inmediaciones de la infraestructura del peaje. La detonación afectó parte de las instalaciones y dejó escombros esparcidos en el lugar. Tras lo sucedido, se reportaron restricciones en la movilidad mientras se verificaban las condiciones de seguridad para evitar nuevos riesgos a quienes utilizan esta importante vía del suroccidente colombiano.

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Uno de los aspectos que más preocupa de este nuevo episodio es que las mismas instalaciones ya habían sido blanco de un ataque con explosivos el pasado 12 de octubre. En aquella oportunidad, la detonación de un vehículo cargado con explosivos ocasionó graves daños y dejó cinco trabajadores heridos, de acuerdo con el balance entregado por el Ministerio de Transporte. Ahora, menos de tres semanas después, este corredor vial vuelve a convertirse en escenario de un hecho violento que afecta la tranquilidad de las comunidades y el transporte de pasajeros y mercancías.

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Aunque inicialmente no se conocieron reportes confirmados de personas heridas o fallecidas por la explosión de este sábado, las autoridades deberán establecer el balance definitivo de las afectaciones. También se espera que los organismos de investigación determinen cómo fue transportada la motocicleta hasta el lugar, las circunstancias en las que se produjo la detonación y si existe alguna relación entre este atentado y el registrado semanas atrás.

La situación genera especial preocupación por la importancia estratégica de la vía Panamericana, considerada uno de los principales corredores de comunicación del suroccidente del país. Por este trayecto circulan diariamente vehículos particulares, buses de servicio público y transportadores de carga que movilizan alimentos, productos agrícolas y diferentes mercancías entre Cauca, Nariño y otras regiones de Colombia. Cualquier alteración prolongada de la movilidad puede representar dificultades para los viajeros y para las actividades económicas que dependen de esta conexión terrestre.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente qué organización estaría detrás de este nuevo atentado. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar las medidas de seguridad necesarias en el sector. Entretanto, conductores y habitantes de la zona permanecen atentos a los reportes sobre el estado de la vía y las decisiones que permitan restablecer la movilidad con las debidas garantías.