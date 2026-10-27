Novedades en la salud de Kbeto Zuleta: su familia confirma importante decisión.

Barranquilla

El cantante vallenato Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta García, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta, será trasladado en un avión ambulancia a la ciudad de Barranquilla para continuar su tratamiento médico, luego del grave accidente de tránsito que sufrió el bus en el que viajaba junto a su agrupación musical durante la madrugada del lunes 26 de octubre, en inmediaciones del municipio de Bosconia, Cesar.

La decisión fue confirmada este martes 27 de octubre por su familia y equipo de comunicaciones, después de una reunión con los especialistas que atienden al artista en la Clínica Sinais Vitais. El traslado se realizará desde el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde posteriormente será remitido a la Clínica Iberoamérica para recibir atención especializada.

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De acuerdo con los reportes médicos conocidos, Kbeto Zuleta presenta múltiples lesiones, entre ellas fracturas, traumatismos en el tórax y una contusión pulmonar. Aunque los especialistas han reportado signos de mejoría en su evolución, el cantante continúa bajo vigilancia médica permanente debido a la complejidad de su condición.

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El accidente ocurrió cuando el vehículo que transportaba a la agrupación musical sufrió un siniestro en inmediaciones del puente sobre el río Ariguaní. El hecho dejó cuatro personas fallecidas y varios integrantes del equipo artístico lesionados, una tragedia que ha generado numerosas muestras de solidaridad en el mundo vallenato.

La familia Zuleta agradeció los mensajes de apoyo recibidos y pidió prudencia frente a la información relacionada con la recuperación del cantante. Por ahora, se espera un nuevo reporte médico que permita conocer su evolución y confirmar cuándo se completará el traslado a Barranquilla.