Enfrentamiento armado dejó un militar muerto y cuatro personas capturadas.

Colombia

Un nuevo enfrentamiento armado en el departamento del Cauca dejó un militar fallecido y cuatro personas capturadas durante una operación adelantada por tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Policía. La víctima fue identificada como el sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz, quien perdió la vida mientras participaba en combates contra presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, en hechos registrados sobre la vía Panamericana, a la altura del sector de El Bohío, jurisdicción del municipio de Timbío.

De acuerdo con información oficial del Ejército Nacional, los enfrentamientos se presentaron cuando unidades del Comando Gaula Militar de la Tercera División, que desarrollaban operaciones en esta zona del suroccidente colombiano, sostuvieron combates con hombres señalados de pertenecer a dicha estructura armada. Durante el desarrollo de la operación, el sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz perdió la vida, situación que generó pronunciamientos de solidaridad por parte de la institución militar hacia sus familiares, amigos y compañeros.

Como resultado preliminar del operativo, las autoridades confirmaron la captura de cuatro personas y la incautación de dos fusiles, cuatro armas cortas, munición de diferentes calibres, un equipo inhibidor de señales, un vehículo y material de intendencia. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer su posible relación con las actividades de la estructura investigada.

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Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional lamentó el fallecimiento del suboficial y expresó sus condolencias a sus seres queridos. Entretanto, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaron los enfrentamientos y determinar la responsabilidad de las personas capturadas, mientras se conocen nuevos detalles sobre esta operación militar en el departamento del Cauca.