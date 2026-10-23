“Se creen ricos”: Levy Rincón arremetió contra votantes de Abelardo

Colombia

El influenciador y creador de contenido Levy Rincón volvió a generar polémica por sus declaraciones contra el presidente Abelardo de la Espriella. Esta vez, sus cuestionamientos estuvieron dirigidos a los ciudadanos que respaldaron al mandatario en las elecciones presidenciales, a quienes dedicó un mensaje cargado de insultos a través de la red social X.

En la publicación, difundida recientemente en redes sociales, Rincón cuestionó las políticas económicas del Gobierno y aseguró que las decisiones relacionadas con el salario mínimo, las pensiones, los productos de la canasta familiar y los servicios públicos estarían afectando a los colombianos, incluidos quienes apoyan al jefe de Estado.

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“Abelardo se les metió con el mínimo, las pensiones, la canasta familiar y los servicios públicos, pero los bobos hijueputas siguen gritando firmes por la patria, te mordió el tigre y viva Cristo Rey”, escribió el influenciador, utilizando expresiones asociadas al discurso político del mandatario y sus seguidores.

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Rincón continuó sus cuestionamientos con otro comentario dirigido a la situación económica de los simpatizantes del presidente. “¡Pagan todo a 48 cuotas y viven en arriendo, pero se creen ricos! ¡Malparidos!”, agregó en el mensaje que comenzó a circular en plataformas digitales.

Las declaraciones se suman a una serie de enfrentamientos verbales protagonizados por el creador de contenido, quien en días anteriores también había lanzado fuertes críticas contra De la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, mediante publicaciones en las que cuestionó diferentes actuaciones del Gobierno.

Sin embargo, las afirmaciones de Rincón sobre el salario mínimo, las pensiones y el costo de vida corresponden a sus cuestionamientos políticos y no constituyen, por sí mismas, evidencia de que el Gobierno haya adoptado todas las medidas que menciona.

El episodio refleja el tono de confrontación que continúa marcando las discusiones políticas en redes sociales, donde las diferencias frente al Gobierno Nacional también han dado lugar a ataques personales contra quienes mantienen posiciones contrarias.