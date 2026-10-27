Ni en el hospital estuvo a salvo: hombres armados entraron y asesinaron a un paciente

Cauca

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca luego de que varios hombres armados ingresaran a un hospital del municipio de Suárez y asesinaran a un paciente que se encontraba recibiendo atención médica. El ataque, ocurrido durante la mañana del lunes 26 de octubre, generó momentos de angustia entre los trabajadores de la salud, pacientes y demás personas que permanecían en las instalaciones del centro asistencial.

La víctima fue identificada como Javier Antonio Delgado Carabalí, quien se encontraba bajo atención del personal médico cuando los sujetos ingresaron de manera violenta al hospital. De acuerdo con la información conocida por medios locales, los atacantes comenzaron a buscar a una persona entre los pacientes hasta localizar al hombre, contra quien dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Publicidad

El crimen ocurrió aproximadamente a las 11:10 de la mañana y provocó una situación de temor dentro del hospital, donde médicos, enfermeros y usuarios quedaron expuestos a una acción armada que puso en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el establecimiento de salud.

Publicidad

Minutos antes del homicidio, hacia las 11:00 de la mañana, se había registrado otro hecho que encendió las alarmas de las autoridades. Hombres armados interceptaron una ambulancia que trasladaba a una paciente en condición de urgencia vital y que tenía como destino la ciudad de Cali.

Según la información divulgada, los sujetos intimidaron al personal sanitario y revisaron el interior del vehículo, al parecer con la intención de verificar la identidad de quienes se movilizaban en él. Después de varios momentos de tensión, permitieron que la ambulancia continuara su recorrido.

La jornada de violencia en el municipio de Suárez había comenzado desde la madrugada. Hacia las 2:00 a. m., trabajadores del hospital habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de familiares de una persona que llegó al establecimiento sin signos vitales.

Durante esta situación también se reportaron daños en el área de urgencias y afectaciones a equipos biomédicos, hechos que agravaron las dificultades para garantizar la prestación de los servicios de salud en el municipio.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el hospital adoptó medidas de protección y suspendió temporalmente algunos servicios, entre ellos la consulta externa intramural, extramural y la atención de urgencias, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad para el personal sanitario y los pacientes.

Autoridades rechazaron el ataque y exigieron garantías

La Alcaldía de Suárez rechazó el asesinato y las intimidaciones contra la misión médica, al advertir que este tipo de acciones vulneran la protección especial que tienen las instituciones de salud, sus trabajadores y los pacientes, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario.

El alcalde César Lizardo Cerón manifestó su preocupación por lo sucedido y solicitó garantías para que los profesionales de la salud puedan ejercer sus funciones sin amenazas ni agresiones. Asimismo, hizo un llamado para que se respete la vida de quienes acuden a los centros asistenciales en busca de atención.

Por su parte, la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, advirtió sobre la difícil situación que enfrenta la misión médica en diferentes municipios del departamento.

Frente a este panorama, las autoridades departamentales convocaron una mesa extraordinaria de misión médica y un consejo de seguridad para evaluar los hechos, establecer medidas de protección y buscar garantías que permitan restablecer la prestación de los servicios afectados.

Investigan quiénes estarían detrás del homicidio

Hasta el momento no se ha establecido quiénes serían los responsables del asesinato de Javier Antonio Delgado Carabalí ni cuáles fueron los motivos que llevaron a los atacantes a ingresar al hospital para acabar con su vida.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existe alguna conexión entre los diferentes hechos violentos registrados durante la jornada.