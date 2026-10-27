A Nelson Omar lo asesinaron de varios disparos en el rostro: un menor también resultó herido

Barrancabermeja

Un nuevo hecho de violencia se registró en Barrancabermeja, Santander, donde un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre, en la comuna 3 del Distrito Especial. En el mismo episodio, un adolescente de 15 años resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

La víctima fatal fue identificada como Nelson Omar Vieira, quien, según la información preliminar conocida por medios locales, recibió varios impactos de arma de fuego a la altura del rostro, heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. El ataque ocurrió en el sector de la vía Yuma, una zona que nuevamente se convierte en escenario de preocupación por los hechos violentos registrados en el Puerto Petrolero.

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Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el ataque no han sido esclarecidas. Tampoco se ha establecido cuántas personas participaron en el hecho, cómo llegaron hasta el lugar ni cuáles fueron los motivos que desencadenaron la agresión.

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En medio del mismo hecho violento, un menor de 15 años sufrió heridas y necesitó atención de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron para prestarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital Regional del Magdalena Medio.

Entre los detalles conocidos se encuentra el hallazgo de diferentes pertenencias en el sitio donde ocurrió el ataque. Según las versiones iniciales, fueron encontrados un teléfono celular y unas chancletas, mientras que entre los objetos relacionados con la víctima se mencionan aproximadamente 34.000 pesos en efectivo y un pequeño ejemplar del Nuevo Testamento.

También se indicó que Nelson Omar Vieira portaba algunas prendas de oro, entre ellas una cadena y varias pulseras. Sin embargo, no se ha establecido oficialmente qué ocurrió con estos objetos ni si alguno guarda relación con las circunstancias del crimen.

Estos elementos deberán ser verificados por los investigadores, quienes tendrán la tarea de reconstruir los últimos momentos de la víctima y establecer si existen evidencias que permitan identificar a los responsables. Hasta ahora, no hay elementos confirmados que permitan atribuir el homicidio a un posible hurto, retaliación u otra modalidad delictiva.

Las autoridades competentes deberán avanzar en la recolección de elementos materiales probatorios, las entrevistas a posibles testigos y las demás diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el ataque.