Pico y Placa

El pico y placa en Bucaramanga hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, aplica para carros particulares y motos con placas terminadas en 9 y 0. La restricción rige de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Además, cobija a Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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¿Cómo funciona el pico y placa en Bucaramanga hoy?

La medida es metropolitana. Es decir, aplica igual en los cuatro municipios del área. Por eso, si su placa termina en 9 o en 0, no podrá circular durante el horario de restricción.

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Dígitos restringidos: 9 y 0.

9 y 0. Horario: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Vehículos: carros particulares y motocicletas.

carros particulares y motocicletas. Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Por otro lado, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pueden circular sin problema este miércoles.

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Pico y placa en Bucaramanga esta semana

El lunes 16 de noviembre no hubo restricción, ya que fue festivo. Por lo tanto, la medida se reactivó el martes 17. Así queda la rotación de la semana:

Martes 17 de noviembre: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 18 de noviembre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves 19 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes 20 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 21 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Cabe recordar que el sábado el horario es más corto. Así mismo, los domingos y festivos no hay pico y placa. Además, puede consultar todas las noticias de pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana.

Multa por no cumplir el pico y placa en Bucaramanga

Quien incumpla la medida recibe una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, el vehículo puede ser inmovilizado y llevado a los patios. En consecuencia, conviene revisar el último dígito de la placa antes de salir.

Vehículos que no tienen restricción

Algunos vehículos están exentos. Por ejemplo, los carros eléctricos no tienen pico y placa, según la Ley 1964 de 2019. De igual forma, en Bucaramanga sigue vigente un beneficio de un año sin restricción por matrícula o radicación de cuenta en la ciudad.

Sin embargo, cada caso tiene requisitos. Por eso, lo mejor es consultar los detalles en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Recomendaciones para moverse hoy en el área metropolitana

Si hoy tiene pico y placa, planee su ruta con tiempo. Por ejemplo, puede usar Metrolínea, compartir el carro o salir después de las 8:00 p. m. También puede caminar o usar la bicicleta en trayectos cortos.

Finalmente, recuerde que la medida busca reducir los trancones en las horas de mayor tráfico. Por lo tanto, respetar el pico y placa en Bucaramanga hoy ayuda a que todos lleguen más rápido a su destino.