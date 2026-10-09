Pico y placa en Bucaramanga hoy, viernes 9 de octubre de 2026: placas 3 y 4 no pueden circular

Bucaramanga

Este viernes 9 de octubre de 2026, los conductores de vehículos particulares y motocicletas con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular en Bucaramanga ni en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

La medida rige en jornada continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de acuerdo con la rotación vigente para el último trimestre del año, establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mediante la Resolución 854 y acogida por las autoridades de tránsito del área metropolitana.

Pico y placa hoy en Bucaramanga y el área metropolitana

Placas restringidas: terminadas en 3 y 4.

terminadas en 3 y 4. Horario: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Vehículos: particulares y motocicletas.

particulares y motocicletas. Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Así es la rotación desde el 5 de octubre

Desde el lunes 5 de octubre comenzó la nueva rotación de dígitos, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Cada pareja de números avanzó un día en la semana:

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Lunes: 5 y 6

5 y 6 Martes: 7 y 8

7 y 8 Miércoles: 9 y 0

9 y 0 Jueves: 1 y 2

1 y 2 Viernes: 3 y 4

¿Hay pico y placa este sábado 10 de octubre?

Sí. Los sábados la restricción va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los dígitos cambian cada semana. Este sábado 10 de octubre no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Los siguientes sábados del mes la medida aplicará así: 17 de octubre, placas 1 y 2; 24 de octubre, placas 3 y 4, y 31 de octubre, placas 5 y 6.

Los domingos no hay pico y placa. Tampoco habrá restricción el lunes 12 de octubre, por ser festivo.

Multa por incumplir el pico y placa

Quien sea sorprendido circulando en el horario restringido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos $875.452, además de la inmovilización del vehículo y los cobros de grúa y parqueadero si el automotor es trasladado a los patios.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los organismos de tránsito de Floridablanca, Girón y Piedecuesta ante cualquier cambio en la medida.