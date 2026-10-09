Pico y placa en Bucaramanga hoy, viernes 9 de octubre de 2026: placas 3 y 4 no pueden circular
Este viernes la restricción rige para particulares y motos con placas terminadas en 3 y 4, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Este viernes 9 de octubre de 2026, los conductores de vehículos particulares y motocicletas con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular en Bucaramanga ni en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
La medida rige en jornada continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de acuerdo con la rotación vigente para el último trimestre del año, establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mediante la Resolución 854 y acogida por las autoridades de tránsito del área metropolitana.
Pico y placa hoy en Bucaramanga y el área metropolitana
- Placas restringidas: terminadas en 3 y 4.
- Horario: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Vehículos: particulares y motocicletas.
- Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Así es la rotación desde el 5 de octubre
Desde el lunes 5 de octubre comenzó la nueva rotación de dígitos, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Cada pareja de números avanzó un día en la semana:
- Lunes: 5 y 6
- Martes: 7 y 8
- Miércoles: 9 y 0
- Jueves: 1 y 2
- Viernes: 3 y 4
¿Hay pico y placa este sábado 10 de octubre?
Sí. Los sábados la restricción va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los dígitos cambian cada semana. Este sábado 10 de octubre no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Los siguientes sábados del mes la medida aplicará así: 17 de octubre, placas 1 y 2; 24 de octubre, placas 3 y 4, y 31 de octubre, placas 5 y 6.
Los domingos no hay pico y placa. Tampoco habrá restricción el lunes 12 de octubre, por ser festivo.
Multa por incumplir el pico y placa
Quien sea sorprendido circulando en el horario restringido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos $875.452, además de la inmovilización del vehículo y los cobros de grúa y parqueadero si el automotor es trasladado a los patios.
Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los organismos de tránsito de Floridablanca, Girón y Piedecuesta ante cualquier cambio en la medida.