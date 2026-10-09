Bucaramanga

Pico y placa en Bucaramanga hoy, viernes 9 de octubre de 2026: placas 3 y 4 no pueden circular

Este viernes la restricción rige para particulares y motos con placas terminadas en 3 y 4, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Ilustración de pico y placa en Bucaramanga para el viernes 9 de octubre de 2026 con placas terminadas en 3 y 4
Imagen ilustrativa. Pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana, viernes 9 de octubre de 2026.

Este viernes 9 de octubre de 2026, los conductores de vehículos particulares y motocicletas con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular en Bucaramanga ni en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

La medida rige en jornada continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de acuerdo con la rotación vigente para el último trimestre del año, establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mediante la Resolución 854 y acogida por las autoridades de tránsito del área metropolitana.

Pico y placa hoy en Bucaramanga y el área metropolitana

  • Placas restringidas: terminadas en 3 y 4.
  • Horario: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Vehículos: particulares y motocicletas.
  • Municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Así es la rotación desde el 5 de octubre

Desde el lunes 5 de octubre comenzó la nueva rotación de dígitos, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Cada pareja de números avanzó un día en la semana:

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  • Lunes: 5 y 6
  • Martes: 7 y 8
  • Miércoles: 9 y 0
  • Jueves: 1 y 2
  • Viernes: 3 y 4

¿Hay pico y placa este sábado 10 de octubre?

Sí. Los sábados la restricción va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los dígitos cambian cada semana. Este sábado 10 de octubre no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Los siguientes sábados del mes la medida aplicará así: 17 de octubre, placas 1 y 2; 24 de octubre, placas 3 y 4, y 31 de octubre, placas 5 y 6.

Los domingos no hay pico y placa. Tampoco habrá restricción el lunes 12 de octubre, por ser festivo.

Multa por incumplir el pico y placa

Quien sea sorprendido circulando en el horario restringido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos $875.452, además de la inmovilización del vehículo y los cobros de grúa y parqueadero si el automotor es trasladado a los patios.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los organismos de tránsito de Floridablanca, Girón y Piedecuesta ante cualquier cambio en la medida.

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