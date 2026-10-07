Pico y placa en Bucaramanga hoy miércoles 7 de octubre de 2026: placas 9 y 0 no circulan

Área metro

Si va a salir en carro este miércoles 7 de octubre de 2026, revise el último dígito de su placa: hoy tienen pico y placa los vehículos particulares con placas terminadas en 9 y 0 en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

La medida rige en jornada continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y es la misma en los cuatro municipios del área metropolitana, de modo que la restricción no cambia si se desplaza entre ellos.

Así va el pico y placa esta semana

Desde el lunes 5 de octubre rige la cuarta y última rotación de 2026, que se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, los días de restricción quedaron así:

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Lunes: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en 5 y 6. Martes: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

Mañana, jueves 8 de octubre, la restricción será para las placas terminadas en 1 y 2.

¿Y el sábado?

Los sábados el pico y placa va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los dígitos rotan cada semana. Este sábado 10 de octubre no podrán circular en ese horario los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Los domingos y festivos no hay restricción.

Multa por incumplir la medida

Quien sea sorprendido conduciendo en el horario restringido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y a la inmovilización del vehículo, con los costos adicionales de grúa y patios.

La rotación trimestral de los dígitos está establecida en la Resolución 854 de 2025 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que fija el cambio el primer lunes hábil de cada trimestre.

Foto: Alcaldía de Bucaramanga.