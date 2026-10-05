Nuevo pico y placa en Bucaramanga y mañana, día sin carro

Bucaramanga

Atención, conductores: desde este lunes 5 de octubre de 2026 cambió el pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana. Con la cuarta y última rotación del año, los vehículos particulares de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta tienen nuevos días de restricción, que se mantendrán hasta el 31 de diciembre.

Y hay que estar más atentos todavía, porque mañana, martes 6 de octubre, es el día sin carro y sin moto en Bucaramanga y su área metropolitana.

Así quedó el pico y placa en Bucaramanga desde el 5 de octubre

De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, esta es la nueva rotación para los vehículos particulares, según el último dígito de la placa:

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Lunes: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en 5 y 6. Martes: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

El horario entre semana es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua.

¿Cómo funciona el pico y placa los sábados?

Los sábados la medida va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los dígitos rotan cada semana. En octubre quedará así:

Sábado 10 de octubre: 9 y 0.

9 y 0. Sábado 17 de octubre: 1 y 2.

1 y 2. Sábado 24 de octubre: 3 y 4.

3 y 4. Sábado 31 de octubre: 5 y 6.

Los domingos no hay pico y placa.

Pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta

La rotación es la misma en los cuatro municipios del área metropolitana, de modo que quien viaje entre Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta tiene la misma restricción según su placa. La rotación se hace el primer lunes hábil de cada trimestre, como establece la Resolución 854 de 2025.

Mañana, martes 6 de octubre: día sin carro y sin moto

Este martes, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., no podrán circular carros ni motos particulares en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La jornada es coordinada por el Área Metropolitana de Bucaramanga y las autoridades de tránsito de los cuatro municipios.

Hay que tener en cuenta que, fuera de ese horario, sigue el pico y placa normal del martes: los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. ni de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las autoridades aprobaron 17 excepciones, entre ellas:

Transporte público colectivo e individual, incluidos los taxis.

Vehículos eléctricos y de cero emisiones.

Ambulancias, bomberos, organismos de socorro y vehículos de salud.

Vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad y autoridades judiciales.

Transporte escolar y servicios funerarios.

Vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos y de medios de comunicación en cubrimiento.

Para la jornada estarán disponibles cerca de 7.883 vehículos de transporte público en el área metropolitana. Además, se espera que más de medio millón de vehículos dejen de circular durante esas horas.

Por ahora el horario oficial sigue siendo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Una tutela pide ampliarlo, pero las autoridades no han anunciado ningún cambio. Si quiere conocer todos los detalles, puede leer nuestra guía del día sin carro y sin moto en Bucaramanga este martes 6 de octubre.

¿Cuál es la multa por no cumplir el pico y placa o el día sin carro?

Quien circule en horario de restricción se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos $875.452, además de la posible inmovilización del vehículo.

Por eso, la recomendación es revisar el último dígito de su placa, planear sus desplazamientos con tiempo y, si va a salir mañana, usar transporte público, bicicleta o caminar durante la jornada del día sin carro y sin moto.