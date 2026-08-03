Así funciona el pico y placa hoy en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta

Área metro

Los conductores de vehículos particulares y motocicletas cuyas placas terminen en los números 7 y 8 deberán cumplir con la medida de pico y placa este lunes 3 de agosto de 2026 en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

La restricción estará vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, en jornada continua, y aplica en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

También puede leerPico y placa en Bucaramanga hoy viernes 31 de julio de 2026: placas 5 y 6

Publicidad

La rotación actual comenzó el pasado 6 de julio y se mantendrá durante agosto y septiembre. Según el calendario establecido, los lunes corresponden a las placas terminadas en 7 y 8; los martes, 9 y 0; los miércoles, 1 y 2; los jueves, 3 y 4; y los viernes, 5 y 6.

Publicidad

Para esta semana, la medida continuará el martes con los dígitos 9 y 0; el miércoles con 1 y 2; y el jueves con 3 y 4. El viernes 7 de agosto no habrá pico y placa por tratarse de un día festivo.

La restricción regresará el sábado 8 de agosto para las placas terminadas en 1 y 2, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Le puede interesarPlacas terminadas en 5 y 6 tendrán pico y placa este viernes en Bucaramanga y el área Metropolitana

Las autoridades recomendaron revisar el último número de la placa antes de iniciar cualquier desplazamiento. Incumplir la medida puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posible inmovilización del vehículo.