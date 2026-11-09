Capturan a alias Eddy y otros tres presuntos integrantes de la Estructura 33 en Tibú

Norte de Santander

Tibú, Norte de Santander. Cuatro presuntos integrantes del GAO-r Estructura 33 fueron capturados y un menor de edad fue recuperado durante una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía en la vereda La Perla, en jurisdicción de Tibú, uno de los municipios del Catatumbo. Entre los detenidos figura alias «Eddy», señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González.

Publicidad

El procedimiento estuvo a cargo de tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, y hace parte de las operaciones ofensivas de la Campaña Militar y Policial Esparta contra esta estructura, a la que la Fuerza Pública clasifica como grupo armado organizado residual.

Publicidad

Los señalados en la operación

Junto a «Eddy» fueron detenidos alias «Franyer», a quien las autoridades identifican como sicario de la organización, y alias «Franklin», quien, según la versión oficial, se desempeñaba como dronista y sicario. El reporte del Ejército no detalló el alias ni el presunto rol del cuarto capturado.

Publicidad

En total, cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar los procesos judiciales correspondientes y, en el caso del menor, garantizar el restablecimiento de sus derechos. Los capturados se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no determine lo contrario.

Armas, comunicaciones y vehículos

En el lugar, la Fuerza Pública incautó tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y munición de diferentes calibres.

También fueron hallados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a la estructura armada ilegal. Además, las tropas recuperaron una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según el Ejército, estos vehículos presuntamente eran utilizados para movilizar personal, armamento e insumos.

Material explosivo incautado y destruido

El inventario del operativo incluye cerca de 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras.

Personal especializado destruyó de manera controlada una granada, un dispositivo explosivo improvisado con características similares a las de una mina antipersonal y otros cuatro artefactos que, según el reporte, podían ser usados como trampas explosivas.

Con este resultado, el Ejército aseguró que continúa debilitando las capacidades logísticas y armadas de la Estructura 33 y reiteró que mantendrá las operaciones en el marco de la Campaña Esparta para contribuir a la seguridad de los habitantes del Catatumbo.