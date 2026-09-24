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Pico y placa en Bucaramanga mañana viernes 25 de septiembre de 2026: placas 5 y 6 no circulan

La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. para carros particulares y motos en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Conozca horarios, multas y la rotación de la semana.

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Gráfico del pico y placa en Bucaramanga para el viernes 25 de septiembre de 2026 con las placas 5 y 6 restringidas
Pico y placa del viernes 25 de septiembre de 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga. Gráfico: Lo Que Pasa en Colombia.

Si su vehículo tiene placa terminada en 5 o 6, este viernes 25 de septiembre de 2026 no podrá circular en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Así lo establece la rotación del pico y placa vigente para el tercer trimestre del año en el área metropolitana.

¿Qué placas tienen pico y placa mañana viernes 25 de septiembre en Bucaramanga?

La restricción de este viernes aplica para los vehículos particulares y las motocicletas cuyas placas terminen en 5 y 6. La medida rige en los cuatro municipios del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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  • Carros particulares: placas terminadas en 5 y 6, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Motos: placas terminadas en 5 y 6, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Taxis: placas terminadas en 5 y 6, según reportes de horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Horario del pico y placa en el área metropolitana

De lunes a viernes la medida para particulares y motos se aplica en jornada continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Los sábados la restricción funciona en un horario reducido, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

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Así quedó el pico y placa de la semana del 21 al 26 de septiembre

  • Lunes 21 de septiembre: placas terminadas en 7 y 8.
  • Martes 22 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0.
  • Miércoles 23 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2.
  • Jueves 24 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4.
  • Viernes 25 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6.
  • Sábado 26 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6 (de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.).

¿Cuál es la multa por no respetar el pico y placa?

Los conductores que incumplan la restricción se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y a la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo señalado por las autoridades de tránsito.

Cambio de rotación en octubre

La rotación actual corresponde al tercer trimestre de 2026. Según información publicada, el esquema de dígitos cambiará a partir del 5 de octubre de 2026, por lo que se recomienda a los conductores estar atentos a los anuncios oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los tránsitos de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Recomendaciones para los conductores

Planee sus desplazamientos con anticipación, considere alternativas como el transporte público, la bicicleta o el carro compartido, y verifique siempre el último dígito de su placa antes de salir. Consulte canales oficiales ante cualquier novedad o excepción a la medida.

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