Pico y placa para hoy viernes 23 de octubre de 2026 en Bucaramanga y el area metropolitana

Pico y Placa

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben revisar el último dígito de su placa antes de salir. Este viernes 23 de octubre de 2026 tienen pico y placa los vehículos particulares y las motocicletas con placas terminadas en 3 y 4.

La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua, y aplica de manera simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Rotación vigente del pico y placa

Estos son los dígitos con restricción de lunes a viernes durante el último trimestre de 2026, rotación que comenzó el pasado 5 de octubre y va hasta el 31 de diciembre:

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Lunes: 5 y 6

5 y 6 Martes: 7 y 8

7 y 8 Miércoles: 9 y 0

9 y 0 Jueves: 1 y 2

1 y 2 Viernes: 3 y 4

Las placas 3 y 4 repiten el sábado

Los dueños de vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción dos días seguidos. El sábado 24 de octubre la medida vuelve a aplicar para esos mismos dígitos, aunque en un horario más corto: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El lunes 26 de octubre la restricción será para las placas terminadas en 5 y 6, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. El sábado 31 de octubre también será el turno de las placas 5 y 6.

¿Cómo saber si mi vehículo tiene pico y placa?

La medida se define por el último número de la placa. Si su carro particular o su moto termina en 3 o en 4, no podrá circular este viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en ninguno de los cuatro municipios del área metropolitana. Los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 pueden movilizarse sin restricción durante la jornada.

Como la restricción es metropolitana, no sirve cambiar de ruta hacia Floridablanca, Girón o Piedecuesta: el control aplica por igual en Bucaramanga y en los municipios vecinos.

Recomendaciones para este viernes

Programe con tiempo sus desplazamientos al trabajo, al colegio o a citas médicas si su placa termina en 3 o 4.

Considere alternativas como el transporte público, el carro compartido o la bicicleta.

Tenga en cuenta que el sábado 24 de octubre la restricción se repite para los mismos dígitos, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Consulte los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante cualquier cambio en la medida.

Multa por incumplir el pico y placa

Quienes circulen en el horario restringido se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomienda a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.