Pico y placa hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, en Bucaramanga y el área metropolitana

Pico y Placa

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben revisar el último dígito de su placa antes de salir. Este miércoles 28 de octubre de 2026 tienen pico y placa los vehículos particulares y las motocicletas con placas terminadas en 9 y 0.

La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua, y aplica de manera simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Rotación vigente del pico y placa

Estos son los dígitos con restricción de lunes a viernes durante el último trimestre de 2026, rotación que comenzó el pasado 5 de octubre y va hasta el 31 de diciembre:

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Lunes: 5 y 6

5 y 6 Martes: 7 y 8

7 y 8 Miércoles: 9 y 0

9 y 0 Jueves: 1 y 2

1 y 2 Viernes: 3 y 4

Así sigue la medida el resto de la semana

El jueves 29 de octubre la restricción será para las placas terminadas en 1 y 2, y el viernes 30 de octubre para las terminadas en 3 y 4, en ambos casos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El sábado 31 de octubre será el turno de las placas terminadas en 5 y 6, en un horario más corto: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Cómo saber si mi vehículo tiene pico y placa?

La medida se define por el último número de la placa. Si su carro particular o su moto termina en 9 o en 0, no podrá circular este miércoles entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en ninguno de los cuatro municipios del área metropolitana. Los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pueden movilizarse sin restricción durante la jornada.

Como la restricción es metropolitana, no sirve cambiar de ruta hacia Floridablanca, Girón o Piedecuesta: el control aplica por igual en Bucaramanga y en los municipios vecinos.

Recomendaciones para este miércoles

Programe con tiempo sus desplazamientos al trabajo, al colegio o a citas médicas si su placa termina en 9 o 0.

Considere alternativas como el transporte público, el carro compartido o la bicicleta.

Revise con anticipación la rotación de los próximos días para organizar su semana.

Consulte los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante cualquier cambio en la medida.

Multa por incumplir el pico y placa

Quienes circulen en el horario restringido se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomienda a los conductores verificar el día que les corresponde la restricción y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.