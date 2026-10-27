Pico y placa hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, en Bucaramanga y el área metropolitana
Este miércoles no pueden circular los carros particulares ni las motos con placas terminadas en 9 y 0, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben revisar el último dígito de su placa antes de salir. Este miércoles 28 de octubre de 2026 tienen pico y placa los vehículos particulares y las motocicletas con placas terminadas en 9 y 0.
La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua, y aplica de manera simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Rotación vigente del pico y placa
Estos son los dígitos con restricción de lunes a viernes durante el último trimestre de 2026, rotación que comenzó el pasado 5 de octubre y va hasta el 31 de diciembre:
- Lunes: 5 y 6
- Martes: 7 y 8
- Miércoles: 9 y 0
- Jueves: 1 y 2
- Viernes: 3 y 4
Así sigue la medida el resto de la semana
El jueves 29 de octubre la restricción será para las placas terminadas en 1 y 2, y el viernes 30 de octubre para las terminadas en 3 y 4, en ambos casos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
El sábado 31 de octubre será el turno de las placas terminadas en 5 y 6, en un horario más corto: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
¿Cómo saber si mi vehículo tiene pico y placa?
La medida se define por el último número de la placa. Si su carro particular o su moto termina en 9 o en 0, no podrá circular este miércoles entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en ninguno de los cuatro municipios del área metropolitana. Los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pueden movilizarse sin restricción durante la jornada.
Como la restricción es metropolitana, no sirve cambiar de ruta hacia Floridablanca, Girón o Piedecuesta: el control aplica por igual en Bucaramanga y en los municipios vecinos.
Recomendaciones para este miércoles
- Programe con tiempo sus desplazamientos al trabajo, al colegio o a citas médicas si su placa termina en 9 o 0.
- Considere alternativas como el transporte público, el carro compartido o la bicicleta.
- Revise con anticipación la rotación de los próximos días para organizar su semana.
- Consulte los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante cualquier cambio en la medida.
Multa por incumplir el pico y placa
Quienes circulen en el horario restringido se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomienda a los conductores verificar el día que les corresponde la restricción y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.