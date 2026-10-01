Pico y placa a partir del lunes en Bucaramanga y el área metropolitana
Desde el 5 de octubre arranca la última rotación del año en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta: el lunes no circulan los particulares con placas terminadas en 5 y 6.
Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deberán tener en cuenta un cambio en la movilidad: a partir del lunes 5 de octubre entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares, la cuarta y última de 2026, que regirá hasta el cierre del año.
La medida aplica de manera unificada en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, por lo que los ciudadanos que se desplazan entre municipios tendrán los mismos días de restricción.
Así queda el pico y placa de lunes a viernes
Con la nueva rotación, cada pareja de dígitos cambia de día. El calendario queda así:
- Lunes: placas terminadas en 5 y 6
- Martes: placas terminadas en 7 y 8
- Miércoles: placas terminadas en 9 y 0
- Jueves: placas terminadas en 1 y 2
- Viernes: placas terminadas en 3 y 4
Horarios
De lunes a viernes la restricción va de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Los sábados también hay pico y placa, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., con dígitos que van rotando cada semana; por ejemplo, el sábado 10 de octubre la restricción será para las placas terminadas en 9 y 0, y el sábado 17 de octubre para las terminadas en 1 y 2.
Los taxis no hacen parte de esta rotación, ya que tienen una programación propia.
¿De cuánto es la multa?
Quienes incumplan la medida se exponen a un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a $875.452, además de la posible inmovilización del vehículo.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a cargo de Jhair Manrique, recordó que con este cambio cada par de dígitos tendrá un nuevo día de restricción, e invitó a los conductores a revisar el calendario y planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones durante los primeros días de la rotación.