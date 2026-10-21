Pico y Placa

Pico y placa para hoy 22 de octubre de 2026 en Bucaramanga

Este jueves no pueden circular los carros particulares ni las motos con placas terminadas en 1 y 2, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Vehículos y motos circulando por una autopista de Bucaramanga
Foto: Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben revisar el último dígito de su placa antes de salir. Este jueves 22 de octubre de 2026 tienen pico y placa los vehículos particulares y las motocicletas con placas terminadas en 1 y 2.

La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua, y aplica de manera simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Publicidad
FCV OCTUBRE

Rotación vigente del pico y placa

Estos son los dígitos con restricción de lunes a viernes durante el último trimestre de 2026, rotación que comenzó el pasado 5 de octubre:

Publicidad
  • Lunes: 5 y 6
  • Martes: 7 y 8
  • Miércoles: 9 y 0
  • Jueves: 1 y 2
  • Viernes: 3 y 4

¿Qué sigue esta semana?

Mañana, viernes 23 de octubre, la medida será para las placas terminadas en 3 y 4, en el mismo horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El sábado 24 de octubre también tendrán restricción las placas terminadas en 3 y 4, pero en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El sábado 31 de octubre será el turno de las placas terminadas en 5 y 6.

Multa por incumplir el pico y placa

Quienes circulen en el horario restringido se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomienda a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.

Lea también

Gráfico del pico y placa en Bucaramanga para el viernes 25 de septiembre de 2026 con las placas 5 y 6 restringidas Área metro Pico y placa en Bucaramanga mañana viernes 25 de septiembre de 2026: placas 5 y 6 no circulan Señal de tránsito y vehículos en una vía de Bucaramanga durante el pico y placa. Bucaramanga Pico y placa en Bucaramanga hoy viernes 31 de julio de 2026: placas 5 y 6 Pico y placa en Bucaramanga hoy jueves 11 de septiembre: Bucaramanga Pico y placa en Bucaramanga hoy jueves 11 de septiembre: Pico y placa en Bucaramanga para hoy 10 de septiembre Bucaramanga Pico y placa en Bucaramanga para hoy 10 de septiembre

Noticias relacionadas:

pico y placa Bucaramanga pico y placa Floridablanca pico y placa Girón pico y placa hoy pico y placa Piedecuesta
Publicado por:
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp
¿Quiere ver primero nuestras noticias en Google? Agréguenos como fuente preferida en Google