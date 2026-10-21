Pico y placa para hoy 22 de octubre de 2026 en Bucaramanga

Pico y Placa

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben revisar el último dígito de su placa antes de salir. Este jueves 22 de octubre de 2026 tienen pico y placa los vehículos particulares y las motocicletas con placas terminadas en 1 y 2.

La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua, y aplica de manera simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Rotación vigente del pico y placa

Estos son los dígitos con restricción de lunes a viernes durante el último trimestre de 2026, rotación que comenzó el pasado 5 de octubre:

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Lunes: 5 y 6

5 y 6 Martes: 7 y 8

7 y 8 Miércoles: 9 y 0

9 y 0 Jueves: 1 y 2

1 y 2 Viernes: 3 y 4

¿Qué sigue esta semana?

Mañana, viernes 23 de octubre, la medida será para las placas terminadas en 3 y 4, en el mismo horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El sábado 24 de octubre también tendrán restricción las placas terminadas en 3 y 4, pero en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El sábado 31 de octubre será el turno de las placas terminadas en 5 y 6.

Multa por incumplir el pico y placa

Quienes circulen en el horario restringido se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomienda a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.