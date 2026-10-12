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Pico y placa en Bucaramanga mañana, martes 13 de octubre de 2026: placas 7 y 8 no circulan

Tras el festivo del Día de la Raza vuelve la restricción en Bucaramanga y el área metropolitana: este martes 13 de octubre no circulan particulares con placas 7 y 8, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

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Tráfico vehicular en la carrera 27 de Bucaramanga
Carrera 27 de Bucaramanga. Foto de referencia: JULIANZ123 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Después del puente festivo del Día de la Raza, el pico y placa en Bucaramanga vuelve a regir este martes 13 de octubre de 2026. Para esta jornada, la restricción aplica a los vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 8, según la rotación establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el último trimestre del año.

El lunes 12 de octubre no hubo pico y placa por tratarse de un día festivo, por lo que la medida se reactiva desde este martes y se mantendrá hasta el sábado 17 de octubre.

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Pico y placa en Bucaramanga, martes 13 de octubre

  • Placas restringidas: terminadas en 7 y 8.
  • Horario: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en jornada continua.
  • Vehículos: particulares. Algunos reportes de medios locales indican que la restricción de este día también cobija a las motos.

Así rota el pico y placa del 13 al 17 de octubre

  • Martes 13 de octubre: placas terminadas en 7 y 8.
  • Miércoles 14 de octubre: placas terminadas en 9 y 0.
  • Jueves 15 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.
  • Viernes 16 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.
  • Sábado 17 de octubre: placas terminadas en 1 y 2, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Esta rotación de dígitos empezó a aplicarse desde el lunes 5 de octubre y, de acuerdo con la Dirección de Tránsito, se mantendrá durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

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¿Aplica en Floridablanca, Girón y Piedecuesta?

La medida se replica en el área metropolitana, por lo que los conductores que se desplacen hacia Floridablanca, Girón y Piedecuesta también deben tener en cuenta la restricción. Las autoridades de tránsito de estos municipios recomiendan consultar sus canales oficiales para confirmar horarios y posibles excepciones locales.

Multa por no respetar el pico y placa

Quien circule en el día y horario restringido se expone a un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), equivalente a $875.452 en 2026. Además, el vehículo puede ser inmovilizado y llevado a los patios.

Recomendaciones para los conductores

  • Revise el último dígito de su placa antes de salir de casa.
  • Planee con tiempo sus desplazamientos y use alternativas como Metrolínea, bicicleta o el carro compartido.
  • Consulte los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante cualquier cambio de última hora.

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