Pico y placa en Bucaramanga mañana, martes 13 de octubre de 2026: placas 7 y 8 no circulan

Área metro

Después del puente festivo del Día de la Raza, el pico y placa en Bucaramanga vuelve a regir este martes 13 de octubre de 2026. Para esta jornada, la restricción aplica a los vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 8, según la rotación establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el último trimestre del año.

El lunes 12 de octubre no hubo pico y placa por tratarse de un día festivo, por lo que la medida se reactiva desde este martes y se mantendrá hasta el sábado 17 de octubre.

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Pico y placa en Bucaramanga, martes 13 de octubre

Placas restringidas: terminadas en 7 y 8 .

terminadas en . Horario: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en jornada continua.

de en jornada continua. Vehículos: particulares. Algunos reportes de medios locales indican que la restricción de este día también cobija a las motos.

Así rota el pico y placa del 13 al 17 de octubre

Martes 13 de octubre: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 14 de octubre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves 15 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes 16 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 17 de octubre: placas terminadas en 1 y 2, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Esta rotación de dígitos empezó a aplicarse desde el lunes 5 de octubre y, de acuerdo con la Dirección de Tránsito, se mantendrá durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

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¿Aplica en Floridablanca, Girón y Piedecuesta?

La medida se replica en el área metropolitana, por lo que los conductores que se desplacen hacia Floridablanca, Girón y Piedecuesta también deben tener en cuenta la restricción. Las autoridades de tránsito de estos municipios recomiendan consultar sus canales oficiales para confirmar horarios y posibles excepciones locales.

Multa por no respetar el pico y placa

Quien circule en el día y horario restringido se expone a un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), equivalente a $875.452 en 2026. Además, el vehículo puede ser inmovilizado y llevado a los patios.

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